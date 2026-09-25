rbc.ua
UA | RU
П'ятниця, 25 вересня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Футбол Порятунок на 95-й хвилині: Бразилія зберегла нічию проти Австралії
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 25 вересня 2026 · 15:49

Порятунок на 95-й хвилині: Бразилія зберегла нічию проти Австралії

Команда Карло Анчелотті пропустила першою попри статус фаворита
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Порятунок на 95-й хвилині: Бразилія зберегла нічию проти Австралії
Австралійці були близькі до несподіваної перемоги (Фото: socceroos, Instagram)
Add as a preferred source on Google

Збірні Австралії та Бразилії зіграли між собою внічию. Товариський поєдинок між командами відбувся на стадіоні в Таунсвіллі.

Про результат матчу повідомляє Sport RBC.UA.

Сенсаційний результат

Збірна Бразилії мала статус фаворита матчу - і підтверджувала це контролем м'яча. Проте на перерву команди все одно пішли за нічийного рахунку.

Естевао претендував на забитий гол наприкінці тайму - проте перегляд VAR помітив порушення правил перед взяттям воріт та гол було скасовано.

Тиск з боку "пентакампеонів" продовжився і в другій половині матчу. Але на 68-й хвилині забили австралійці. Іранкунда виконав ледь не ідеальний штрафний та поцілив у "дев'ятку" воріт гостей.

Врятував для Бразилії нічию Раян. Нападник, що вийшов на заміну, замкнув навіс Рафіньї з кутового. Сталося це на 90+5-й хвилині, і у жодної з команд вже не було часу, щоб вирвати перемогу.

Курйозний фінт Вінісіуса

Одним з яскравих, але курйозних моментів матчу стала спроба дрибілнгу від зірки "Реала". Вінісіус ще в першому таймі спробував обіграти суперника на лівому фланзі.

Проте бразилець банально загубив м'яч під час виконання фінта. Суперник подякував і здійснив легке перехоплення м'яча.

Друга спроба на перемогу

Варто зазначити, що збірні Бразилії та Австралії зіграють між собою ще раз в рамках цієї міжнародної паузи.

Вже 29 вересня в Брісбені відбудеться своєрідний матч-відповідь.

Раніше ми повідомляли, що Інфантіно отримав ультиматум від топ-ліг - вони висунули три жорсткі вимоги.

Теги: Футбол Збірна Бразилії
Головні матчі
Ліга націй 25 вересня 21:45
Угорщина - : - Україна
Ліга націй 25 вересня 21:45
Італія - : - Бельгія
Ліга націй 25 вересня 21:45
Туреччина - : - Франція
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Угорщина – Україна: де і коли дивитися старт "синьо-жовтих" у Лізі націй Угорщина – Україна: де і коли дивитися старт "синьо-жовтих" у Лізі націй Левченко назвав проблему нападників збірної України та згадав травмованого Степанова Левченко назвав проблему нападників збірної України та згадав травмованого Степанова Сенсаційне рішення WBA: Ф'юрі та Джошуа битимуться за чемпіонський пояс Усика Сенсаційне рішення WBA: Ф'юрі та Джошуа битимуться за чемпіонський пояс Усика
Точки зору
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер