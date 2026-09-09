Пополнение "стаи": Ротань хочет подписать полузащитника "Динамо"

Главный тренер житомирского "Полесья" Руслан Ротань заинтересован в подписании полузащитника киевского "Динамо" Николая Михайленко. Хавбек находится на радарах житомирского клуба.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на "Профутбол Digital".
По информации спортивного журналиста Владимира Зверева, кандидатура Михайленко обсуждалась между клубами во время заключения другого соглашения – аренды вратаря Георгия Бущана .
Зверов отмечает, что Михайленко является одним из любимых исполнителей для Руслана Ротаня и его тренерского штаба. Во время переговоров по голкиперу поднимался вопрос возможного обратного трансфера полузащитника, однако на тот момент стороны не пришли к согласию.
Несмотря на это, житомирский клуб не отказывается от идеи усиления и может вернуться к переговорам по переходу футболиста.
В минувшем сезоне футболист провел 35 матчей в составе "Динамо", в которых отличился двумя голами и двумя результативными передачами. Также он уже в активе два матча за сборную Украины.
В нынешнем сезоне Михайленко еще не появлялся на поле. Хавбек пока восстанавливается после перенесенной операции.
Ранее мы сообщали, что Георгий Бущан уже вышел на поле за Динамо в игре против ЛНЗ.