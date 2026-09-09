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Футбол 09 сентября 2026 · 18:47

Пополнение "стаи": Ротань хочет подписать полузащитника "Динамо"

Житомирский клуб рассматривает возможность трансфера хавбека с опытом выступлений за сборную Украины
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Пополнение "стаи": Ротань хочет подписать полузащитника "Динамо"
Николай Михайленко (Фото: ФК "Динамо")
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Главный тренер житомирского "Полесья" Руслан Ротань заинтересован в подписании полузащитника киевского "Динамо" Николая Михайленко. Хавбек находится на радарах житомирского клуба.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на "Профутбол Digital".

Детали переговоров и интерес Ротаня

По информации спортивного журналиста Владимира Зверева, кандидатура Михайленко обсуждалась между клубами во время заключения другого соглашения – аренды вратаря Георгия Бущана .

Зверов отмечает, что Михайленко является одним из любимых исполнителей для Руслана Ротаня и его тренерского штаба. Во время переговоров по голкиперу поднимался вопрос возможного обратного трансфера полузащитника, однако на тот момент стороны не пришли к согласию.

Несмотря на это, житомирский клуб не отказывается от идеи усиления и может вернуться к переговорам по переходу футболиста.

Статистика Михайленко и его текущий статус

В минувшем сезоне футболист провел 35 матчей в составе "Динамо", в которых отличился двумя голами и двумя результативными передачами. Также он уже в активе два матча за сборную Украины.

В нынешнем сезоне Михайленко еще не появлялся на поле. Хавбек пока восстанавливается после перенесенной операции.

Ранее мы сообщали, что Георгий Бущан уже вышел на поле за Динамо в игре против ЛНЗ.

Теги: Футбол УПЛ Полесье Динамо
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Кубок Украины 9 сентября 18:00
Полесье - : - Кудровка
Лига чемпионов 9 сентября 19:45
Барселона - : - Фейеноорд
Лига чемпионов 9 сентября 22:00
Наполи - : - Арсенал
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