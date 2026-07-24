Буяльский повторил путь Шовковского и Гусева в "Динамо": о чем речь

Опытный полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский провел знаковый поединок против греческого ПАОКа. 33-летний хавбек вошел в список главных гвардейцев киевлян.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальное заявление на сайте "Динамо" Киев.
Буяльский появился на поле на 68-й минуте, заменив Николая Шапаренко. Благодаря этому хавбек провел 400-й матч почти за 15 лет выступлений за киевлян.
Свой дебютный поединок в составе "бело-синих" полузащитник провел еще 21 сентября 2011-го года в кубковой игре против кременчугского "Кременя" (3:2). За все время выступлений за родную команду Буяльский забил 90 голов.
Вот как распределились игры Виталия за киевлян:
По общему количеству официальных поединков за "Динамо" при независимости Украины Буяльский занимает четвертое место в истории клуба. Больше матчей в футболке столичного гранда провели лишь три выдающихся исполнителя:
Ранее мы сообщали, что "Динамо" в первом матче уступило ПАОК. Буяльский появился на поле во второй половине игры и помог команде сразиться за результат.