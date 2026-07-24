Буяльский повторил путь Шовковского и Гусева в "Динамо": о чем речь

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальное заявление на сайте "Динамо" Киев .

Юбилейный выход и статистика хавбека

Буяльский появился на поле на 68-й минуте, заменив Николая Шапаренко. Благодаря этому хавбек провел 400-й матч почти за 15 лет выступлений за киевлян.

Свой дебютный поединок в составе "бело-синих" полузащитник провел еще 21 сентября 2011-го года в кубковой игре против кременчугского "Кременя" (3:2). За все время выступлений за родную команду Буяльский забил 90 голов.

Вот как распределились игры Виталия за киевлян:

Украинская Премьер-лига - 266 матчей.

Еврокубки - 98 матчей.

Кубок Украины - 30 матчей.

Суперкубок Украины - 6 матчей.

Рядом с легендами

По общему количеству официальных поединков за "Динамо" при независимости Украины Буяльский занимает четвертое место в истории клуба. Больше матчей в футболке столичного гранда провели лишь три выдающихся исполнителя: