Буяльський повторив шлях Шовковського та Гусєва у "Динамо": про що мова

Досвідчений півзахисник "Динамо" Віталій Буяльський провів знаковий поєдинок проти грецького ПАОКа. 33-річний хавбек увійшов до переліку головних гвардійців киян.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну заяву на сайті "Динамо" Київ.
Буяльський з'явився на полі на 68-й хвилині, замінивши Миколу Шапаренка. Завдяки цьому хавбек провів 400-й матч за майже 15 років виступів за киян.
Свій дебютний поєдинок у складі "біло-синіх" півзахисник провів ще 21 вересня 2011-го року у кубковій грі проти кременчуцького "Кременя" (3:2). За весь час виступів за рідну команду Буяльський забив 90 голів.
Ось як розподілились ігри Віталія за киян:
За загальною кількістю офіційних поєдинків за "Динамо" за часів незалежності України Буяльський посідає четверте місце в історії клубу. Більше матчів у футболці столичного гранда провели лише трое видатних виконавців:
Раніше ми повідомляли, що "Динамо" в першому матчі поступилося ПАОКу. Буяльський з'явився на полі в другій половині гри і допоміг команді поборотися за результат.