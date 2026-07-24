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Футбол 24 липня 2026 · 15:08

Буяльський повторив шлях Шовковського та Гусєва у "Динамо": про що мова

Капітан киян увійшов до топ-4 гвардійців клубу за часів незалежності
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Буяльський повторив шлях Шовковського та Гусєва у "Динамо": про що мова
Буяльський значно пожвавив гру команди (Фото: fcdynamo.com)

Досвідчений півзахисник "Динамо" Віталій Буяльський провів знаковий поєдинок проти грецького ПАОКа. 33-річний хавбек увійшов до переліку головних гвардійців киян.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну заяву на сайті "Динамо" Київ.

Ювілейний вихід та статистика хавбека

Буяльський з'явився на полі на 68-й хвилині, замінивши Миколу Шапаренка. Завдяки цьому хавбек провів 400-й матч за майже 15 років виступів за киян.

Свій дебютний поєдинок у складі "біло-синіх" півзахисник провів ще 21 вересня 2011-го року у кубковій грі проти кременчуцького "Кременя" (3:2). За весь час виступів за рідну команду Буяльський забив 90 голів.

Ось як розподілились ігри Віталія за киян:

  • Українська Прем’єр-ліга - 266 матчів.
  • Єврокубки - 98 матчів.
  • Кубок України - 30 матчів.
  • Суперкубок України - 6 матчів.

Поруч із легендами

За загальною кількістю офіційних поєдинків за "Динамо" за часів незалежності України Буяльський посідає четверте місце в історії клубу. Більше матчів у футболці столичного гранда провели лише трое видатних виконавців:

  • Олександр Шовковський - 636 матчів.
  • Олег Гусєв - 443 матчі.
  • Андрій Ярмоленко - 431 матч.

Раніше ми повідомляли, що "Динамо" в першому матчі поступилося ПАОКу. Буяльський з'явився на полі в другій половині гри і допоміг команді поборотися за результат.

Теги: Динамо Футбол
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