Буяльський повторив шлях Шовковського та Гусєва у "Динамо": про що мова

Досвідчений півзахисник "Динамо" Віталій Буяльський провів знаковий поєдинок проти грецького ПАОКа. 33-річний хавбек увійшов до переліку головних гвардійців киян.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну заяву на сайті "Динамо" Київ .

Ювілейний вихід та статистика хавбека

Буяльський з'явився на полі на 68-й хвилині, замінивши Миколу Шапаренка. Завдяки цьому хавбек провів 400-й матч за майже 15 років виступів за киян.

Свій дебютний поєдинок у складі "біло-синіх" півзахисник провів ще 21 вересня 2011-го року у кубковій грі проти кременчуцького "Кременя" (3:2). За весь час виступів за рідну команду Буяльський забив 90 голів.

Ось як розподілились ігри Віталія за киян:

Українська Прем’єр-ліга - 266 матчів.

Єврокубки - 98 матчів.

Кубок України - 30 матчів.

Суперкубок України - 6 матчів.

Поруч із легендами

За загальною кількістю офіційних поєдинків за "Динамо" за часів незалежності України Буяльський посідає четверте місце в історії клубу. Більше матчів у футболці столичного гранда провели лише трое видатних виконавців: