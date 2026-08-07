rbc.ua
UA | RU
Пятница, 07 августа 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Футбол Конец саги: "Реал" заключил мегаконтракт со своей звездой
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 07 августа 2026 · 15:00

Конец саги: "Реал" заключил мегаконтракт со своей звездой

Переговоры между сторонами продолжались более года
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Конец саги: "Реал" заключил мегаконтракт со своей звездой
Бразилец уже отыграл за "Реал" 8 сезонов (Фото: realmadrid, Instagram)

Мадридский "Реал" официально объявил о подписании нового долгосрочного соглашения с Винисиусом Жуниором. 26-летний бразильский вингер согласился на шестилетний контракт.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальное заявление пресс-службы "Реала".

Трудные переговоры и отказ "Арсенала"

Переговоры между мадридцами и представителями футболиста продолжались почти 18 месяцев и находились в тупике. Поскольку у Винисиуса оставался всего год по действующему контракту, ситуацией пытался воспользоваться лондонский "Арсенал". Чемпионы Англии планировали форсировать трансфер в случае отказа бразильца от мадридцев.

Однако переломный момент наступил в среду, когда "сливочные" улучшили финансовые условия, которые игрок с благодарностью принял.

"Винисиус стал одним из самых важных игроков в один из самых успешных периодов в нашей истории", - отмечается в заявлении мадридского клуба.

Сам футболист эмоционально прокомментировал событие в Instagram:

"Восемь лет на Бернабеу - это слишком мало... Еще шесть лет, а потом - навсегда", - написал игрок.

Трансферный бум Жозе Моуринью

Кроме продления контракта со своей суперзвездой, "Реал" в этот же день поднял шум на трансферном рынке, объявив о переходе вингера сборной Кот-д'Ивуара Яна Диоманде из "РБ Лейпциг". Сумма трансфера составила рекордные 140 млн. евро.

Диоманде стал уже шестым летним подписанием мадридцев под руководством нового главного тренера Жозе Моуринью. Ранее команду пополнили такие звезды, как Бернарду Силва, Ибраима Конате, Дензел Дюмфрис, Марк Кукурелья и Карлос Эспи. Следующей целью "сливочных" является хавбек "Манчестер Сити" Родри, за которого "Реал" поспорит с "Барселоной".

Карьера Винисиуса в Мадриде

Винисиус защищает цвета "Реала" с 2018 года, перейдя из "Фламенго". За это время он отыграл 375 матчей, забил 128 голов и помог команде выиграть ряд трофеев.

Среди трофеев – две Лиги чемпионов, три титула Ла Лиги и один Кубок Испании. В лагерь команды Вингер вернулся лишь в понедельник после выступлений на чемпионате мира со сборной Бразилии.

Ранее стало известно, что переговоры "Реала" по переходу чемпиона мира Родри заморожены.

Теги: Футбол Реал
Главные матчи
Лига конференций Матч завершено
Динамо 1:0 Карабах
УПЛ. 2-й тур 8 августа 13:00
Черноморец - : - Колос
УПЛ. 2-й тур 8 августа 15:30
Левый Берег - : - Кудривка
Главные новости
Эффектный реванш: Костюк разгромила Кис на турнире в Торонто и вышла в 1/8 финала Эффектный реванш: Костюк разгромила Кис на турнире в Торонто и вышла в 1/8 финала "Динамо" с голом Пономаренко одолело "Карабах" в Лиге конференций "Динамо" с голом Пономаренко одолело "Карабах" в Лиге конференций Вместо Христича: сборная Украины по хоккею получила нового главного тренера Вместо Христича: сборная Украины по хоккею получила нового главного тренера
Мнения
Кирилл Круторогов
7 интриг перед новым сезоном УПЛ Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Михаил Метревели
Отменить лимит на легионеров? Почему для украинского футбола нет простого ответа Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Дмитрий Базелевский
Леброн что-то знает, если отказался от денег "Лейкерс" Дмитрий Базелевский Баскетбольный тренер, обозреватель
Даниил Вереитин
Свет в конце тоннеля: "Динамо", "Полесье" и ЛНЗ не расстроили в еврокубках Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина