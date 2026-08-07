Конец саги: "Реал" заключил мегаконтракт со своей звездой

Мадридский "Реал" официально объявил о подписании нового долгосрочного соглашения с Винисиусом Жуниором. 26-летний бразильский вингер согласился на шестилетний контракт.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальное заявление пресс-службы "Реала" .

Трудные переговоры и отказ "Арсенала"

Переговоры между мадридцами и представителями футболиста продолжались почти 18 месяцев и находились в тупике. Поскольку у Винисиуса оставался всего год по действующему контракту, ситуацией пытался воспользоваться лондонский "Арсенал". Чемпионы Англии планировали форсировать трансфер в случае отказа бразильца от мадридцев.

Однако переломный момент наступил в среду, когда "сливочные" улучшили финансовые условия, которые игрок с благодарностью принял.

"Винисиус стал одним из самых важных игроков в один из самых успешных периодов в нашей истории", - отмечается в заявлении мадридского клуба.

Сам футболист эмоционально прокомментировал событие в Instagram:

"Восемь лет на Бернабеу - это слишком мало... Еще шесть лет, а потом - навсегда", - написал игрок.

Трансферный бум Жозе Моуринью

Кроме продления контракта со своей суперзвездой, "Реал" в этот же день поднял шум на трансферном рынке, объявив о переходе вингера сборной Кот-д'Ивуара Яна Диоманде из "РБ Лейпциг". Сумма трансфера составила рекордные 140 млн. евро.

Диоманде стал уже шестым летним подписанием мадридцев под руководством нового главного тренера Жозе Моуринью. Ранее команду пополнили такие звезды, как Бернарду Силва, Ибраима Конате, Дензел Дюмфрис, Марк Кукурелья и Карлос Эспи. Следующей целью "сливочных" является хавбек "Манчестер Сити" Родри, за которого "Реал" поспорит с "Барселоной".

Карьера Винисиуса в Мадриде

Винисиус защищает цвета "Реала" с 2018 года, перейдя из "Фламенго". За это время он отыграл 375 матчей, забил 128 голов и помог команде выиграть ряд трофеев.

Среди трофеев – две Лиги чемпионов, три титула Ла Лиги и один Кубок Испании. В лагерь команды Вингер вернулся лишь в понедельник после выступлений на чемпионате мира со сборной Бразилии.