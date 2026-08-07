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Футбол 07 серпня 2026 · 15:00

Кінець саги: "Реал" уклав мегаконтракт зі своєю зіркою

Переговори між сторонами тривали понад рік
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Кінець саги: "Реал" уклав мегаконтракт зі своєю зіркою
Бразилець вже відіграв за "Реал" 8 сезонів (Фото: realmadrid, Instagram)

Мадридський "Реал" офіційно оголосив про підписання нової довгострокової угоди з Вінісіусом Жуніором. 26-річний бразильський вінгер погодився на шестирічний контракт.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну заяву прес-служби "Реалу".

Важкі перемовини та відмова "Арсеналу"

Переговори між мадридцями та представниками футболіста тривали майже 18 місяців і перебували у глухому куті. Оскільки у Вінісіуса залишався лише рік за чинним контрактом, ситуацією намагався скористатися лондонський "Арсенал". Чемпіони Англії планували форсувати трансфер у разі відмови бразильця від умов мадридців.

Проте переломний момент настав у середу, коли "вершкові" покращили фінансові умови, які гравець із вдячністю прийняв.

"Вінісіус став одним із найважливіших гравців в один із найуспішніших періодів у нашій історії", - зазначається у заяві мадридського клубу.

Сам футболіст емоційно прокоментував подію в Instagram:

"Вісім років на "Бернабеу" - це занадто мало... Ще шість років, а потім - назавжди", - написав гравець.

Трансферний бум Жозе Моурінью

Окрім продовження контракту зі своєю суперзіркою, "Реал" у цей же день зчинив галас на трансферному ринку, оголосивши про перехід вінгера збірної Кот-д'Івуару Яна Діоманде з "РБ Лейпциг". Сума трансферу склала рекордні 140 млн євро.

Діоманде став уже шостим літнім підписанням мадридців під керівництвом нового головного тренера Жозе Моурінью. Раніше команду поповнили такі зірки як Бернарду Сілва, Ібраїма Конате, Дензел Дюмфріс, Марк Кукурелья та Карлос Еспі. Наступною ціллю "вершкових" є хавбек "Манчестер Сіті" Родрі, за якого "Реал" посперечається з "Барселоною".

Кар'єра Вінісіуса в Мадриді

Вінісіус захищає кольори "Реала" з 2018-го року, перейшовши з "Фламенго". За цей час він відіграв 375 матчів, забив 128 голів та допоміг команді виграти низку трофеїв.

Серед трофеїв - дві Ліги чемпіонів, три титули Ла Ліги та один Кубок Іспанії. До табору команди вінгер повернувся лише в понеділок після виступів на чемпіонаті світу зі збірною Бразилії.

Раніше стало відомо, що переговори "Реала" щодо переходу чемпіона світу Родрі заморожені.

Теги: Футбол Реал
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