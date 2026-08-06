Найдорожчий трансфер в історії "Реала": мадридці віддали божевільні гроші за зіркового новачка

Мадридський "Реал" офіційно оголосив про підписання 19-річного вінгера німецького "Лейпцига" Яна Діоманде. Футболіст збірної Кот-д'Івуару уклав із "вершковими" довгострокову угоду до червня 2033 року.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт футбольного клубу .

Астрономічна сума та рекордний потенціал

Трансфер івуарійського таланту обійшовся іспанському гранду у 125 мільйонів євро. Ще 15 мільйонів євро передбачені у вигляді різноманітних бонусів.

Якщо мадридці виплатять хоча б частину із цих додаткових коштів, Діоманде стане найдорожчим придбанням в історії "Реала". Наразі цей рекорд належить англійському півзахиснику Джуду Беллінгему, за якого віддали 125 мільйонів євро.

Стрімкий зліт Діоманде

Діоманде перейшов до "Лейпцига" лише влітку 2025 року з іспанського "Леганеса". У своєму єдиному сезоні за німецьку команду вінгер провів 36 матчів у всіх турнірах, відзначившись 13 голами та 10 результативними передачами.

Також улітку 19-річний гравець взяв участь у чотирьох поєдинках збірної Кот-д'Івуару на чемпіонаті світу 2026 року.

Діоманде став уже п'ятим новачком "Реала" цього літа. Раніше мадридці підписали іспанського захисника "Челсі" Марка Кукурелью, португальського хавбека "Манчестер Сіті" Бернарду Сілву, французького захисника "Ліверпуля" Ібраїму Конате та нідерландського захисника міланського "Інтера" Дензела Дюмфріса.