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Футбол 06 августа 2026 · 18:06

Самый дорогой трансфер в истории "Реала": мадридцы отдали сумасшедшие деньги за звездного новичка

19-летний Ян Диоманде заключил со "сливочными" контракт на 7 лет и побьет рекорд Беллингема
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Самый дорогой трансфер в истории "Реала": мадридцы отдали сумасшедшие деньги за звездного новичка
Ян Диоманде – официально игрок "Реала" (фото: realmadrid.com)

Мадридский "Реал" официально объявил о подписании 19-летнего вингера немецкого "Лейпцига" Яна Диоманде. Футболист сборной Кот-д'Ивуара заключил со "сливочными" долгосрочное соглашение до июня 2033 года.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт футбольного клуба.

Астрономическая сумма и рекордный потенциал

Трансфер ивуарийского таланта обошелся испанскому гранду в 125 миллионов евро. Еще 15 миллионов евро предусмотрены в виде всевозможных бонусов.

Если мадридцы выплатят хотя бы часть этих дополнительных средств, Диоманде станет самым дорогим приобретением в истории "Реала". В настоящее время этот рекорд принадлежит английскому полузащитнику Джуду Беллингему, за которого отдали 125 миллионов евро.

Самый дорогой трансфер в истории &quot;Реала&quot;: мадридцы отдали сумасшедшие деньги за звездного новичка

Самый дорогой трансфер в истории &quot;Реала&quot;: мадридцы отдали сумасшедшие деньги за звездного новичка

Стремительный взлет Диоманде

Диоманде перешел в "Лейпциг" только летом 2025 года из испанского "Леганеса". В единственном сезоне за немецкую команду вингер провел 36 матчей во всех турнирах, отличившись 13 голами и 10 результативными передачами.

Летом 19-летний игрок принял участие в четырех поединках сборной Кот-д'Ивуара на чемпионате мира 2026 года.

Диоманде стал уже пятым новичком "Реала" этим летом. Ранее мадридцы подписали испанского защитника "Челси" Марка Кукурелью, португальского хавбека "Манчестер Сити" Бернарду Силву, французского защитника "Ливерпуля" Ибраима Коната и нидерландского защитника миланского "Интера" Дензела Дюмфриса.

Ранее стало известно, что переговоры "Реала" по переходу чемпиона мира Родри заморожены.

Теги: Футбол Реал
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