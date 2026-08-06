Гучний трансфер на межі провалу: переговори "Реала" щодо перехода чемпіона світу заморожені

Один із найочікуваніших переходів літнього трансферного вікна опинився під загрозою повного зриву. Переговори мадридського "Реала" про трансфер опорного півзахисника "Манчестер Сіті" Родрі заблоковані через серйозні розбіжності між сторонами.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на видання Fichajes .

Розбіжності в контракті та фінансових запитах

30-річний іспанський півзахисник, який став найкращим гравцем минулого чемпіонату світу, був відкритий до повернення на батьківщину. Родрі розраховував підписати з "вершковими" чотирирічну угоду, однак фінансова пропозиція мадридців виявилася значно нижчою за його очікування.

Окрім умов особистого контракту, між клубами існує суттєвий розрив і в оцінці трансферної вартості гравця. "Манчестер Сіті" вимагає за свого лідера від 65 до 75 мільйонів євро. "Реал" розраховував закрити угоду в межах 60 мільйонів євро.

Ключовий вибір Моурінью та позиція "Ман Сіті"

Ініціатором трансферу виступив новий головний тренер "Реала" Жозе Моурінью, який шукав центрального півзахисника для організації гри та побудови атак. Португальський фахівець бачить у Родрі ідеального виконавця як для ролі єдиного опорника, так і для гри у параі півзахисників.

Наразі контракт іспанця з "містянами" діє до 30 червня 2027-го року. Попри те, що це літо є однією з останніх можливостей для англійського клубу отримати солідну суму за трансфер, "Манчестер Сіті" не має фінансової потреби поспішати із продажем і утримуватиме гравця, якщо той не подасть офіційний запит на трансфер і "Реал" не покращить пропозицію.