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Футбол 24 сентября 2026 · 11:58

Кейн высказался по поводу возвращения в АПЛ: в "Баварии" готовят важное решение

Звездный форвард рассказал о своем будущем после нескольких лет в Германии
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Кейн высказался по поводу возвращения в АПЛ: в "Баварии" готовят важное решение
Гарри Кейн счастлив в Мюнхене (фото: Getty Images)
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Нападающий "Баварии" Гарри Кейн определился с желаемым продолжением карьеры. Капитан сборной Англии уже ведет переговоры с мюнхенским клубом и ожидает скорого решения.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на The Independent.

Кейн близок к новому контракту

Гарри Кейн заявил, что переговоры с "Баварией" по новому контракту проходят положительно. Нынешнее соглашение 33-летнего форварда с мюнхенцами рассчитано до лета 2027 года.

"Мы хорошо общаемся. Мы достаточно близки. Еще есть некоторые вещи, которые нужно согласовать. Я счастлив там. Думаю, что до объявления осталось не так много времени", – сказал Кейн.

Англичанин присоединился к "Баварии" в 2023 году, перейдя из "Тоттенхема" за 86 миллионов фунтов.

Форвард не спешит возвращаться в АПЛ

Кейн обладает поразительной результативностью в Германии. С момента перехода в "Баварию" он забил 152 гола в 154 матчах.

Несмотря на то, что нападающий находится всего в 47 головах от рекорда Алана Ширера по количеству мячей в Премьер-лиге, возвращение в Англию пока не является его приоритетом.

Кейн также рассказал, что его семья довольна жизнью в Баварии. Сам футболист считает, что продолжение карьеры в Германии поможет ему дольше оставаться на самом высоком уровне.

"Я чувствую себя очень комфортно в команде, с тренером и в этой среде. Я хочу оставаться на этом уровне и поддерживать его как можно дольше", - отметил форвард.

По словам Кейна, работа с нынешним тренером Венсаном Компани и партнерами по команде позволяет ему демонстрировать самую лучшую версию.

Ранее мы сообщали, что Микель Артета заключил новый контракт с лондонским "Арсеналом".

Теги: Футбол Бавария
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