Кейн висловився щодо повернення в АПЛ: в "Баварії" готують важливе рішення

Нападник "Баварії" Гаррі Кейн визначився з бажаним продовженням кар'єри. Капітан збірної Англії вже веде переговори з мюнхенським клубом і очікує на швидке рішення.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на The Independent .

Кейн близький до нового контракту

Гаррі Кейн заявив, що переговори з "Баварією" щодо нового контракту проходять позитивно. Нинішня угода 33-річного форварда з мюнхенцями розрахована до літа 2027 року.

"Ми добре спілкуємося. Ми досить близькі. Ще є деякі речі, які потрібно узгодити. Я щасливий там. Думаю, що до оголошення залишилося не так багато часу", - сказав Кейн.

Англієць приєднався до "Баварії" у 2023 році, перейшовши з "Тоттенгема" за 86 мільйонів фунтів.

Форвард не поспішає повертатися до АПЛ

Кейн має вражаючу результативність у Німеччині. Від моменту переходу до "Баварії" він забив 152 голи у 154 матчах.

Попри те, що нападник перебуває лише за 47 голів від рекорду Алана Ширера за кількістю м'ячів у Прем'єр-лізі, повернення до Англії наразі не є його пріоритетом.

Кейн також розповів, що його родина задоволена життям у Баварії. Сам футболіст вважає, що продовження кар'єри в Німеччині допоможе йому довше залишатися на найвищому рівні.

"Я почуваюся дуже комфортно в команді, з тренером і в цьому середовищі. Я хочу залишатися на цьому рівні та підтримувати його якомога довше", - зазначив форвард.

За словами Кейна, робота з нинішнім тренером Венсаном Компані та партнерами по команді дозволяє йому демонструвати найкращу версію себе.