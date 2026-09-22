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Футбол 22 вересня 2026 · 17:00

Декада Артети: фахівець уклав новий жирний контракт з "Арсеналом"

Чинні чемпіони зберегли головного архітектора успіху щонайменше до 2029 року
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Декада Артети: фахівець уклав новий жирний контракт з "Арсеналом"
Іспанський фахівець лишається на чолі "гармашів" (Фото: mikelarteta, Instagram)
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Головний тренер лондонського "Арсенала" Мікель Артета досяг остаточної домовленості з клубом щодо підписання нового покращеного контракту. Чинна угода іспанського фахівця була розрахована до кінця сезону.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на BBC Sport.

Деталі нової угоди та фінанси

Точна тривалість нового контракту поки офіційно не розголошується, проте нова угода точно доведе загальний час Артети на чолі "гармашів" до 10 років. Нагадаємо, що іспанець очолив "Арсенал" у грудні 2019-го року.

Також відомо, що лондонський клуб покращив фінансові умови для фахівця. При цьому попередня зарплата Артети оцінювалась в 10 млн фунтів на рік та ще 5 млн фунтів у вигляді бонусів.

Контекст та заява Артети

Минулого тижня іспанець сам заспокоїв прихильників "гармашів".

"Вони не повинні хвилюватися через це, бо я хочу бути тут. Я надзвичайно щасливий і відчуваю велику вдячність за роботу з людьми, які мене оточують", - зазначав Артета.

Переговори тривали кілька місяців, а інтерес сторін остаточно матеріалізувався в повноцінне рішення після успішного старту та чемпіонських амбіцій лондонців.

Раніше ми розповідали, що "Брайтон" відсвяткував клубний ювілей перемогою над "Арсеналом".

Теги: Футбол Чемпіонат Англії Арсенал
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