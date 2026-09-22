Декада Артеты: специалист заключил новый жирный контракт с "Арсеналом"

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета достиг окончательной договоренности с клубом по подписанию нового улучшенного контракта. Действующее соглашение испанского специалиста было рассчитано до конца сезона.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на BBC Sport.
Точная продолжительность нового контракта пока официально не разглашается, однако новое соглашение точно докажет общее время Артеты во главе "пушкарей" до 10 лет. Напомним, что испанец возглавил "Арсенал" в декабре 2019 года.
Также известно, что лондонский клуб улучшил финансовые условия специалиста. При этом предыдущая зарплата Артеты оценивалась в 10 млн. фунтов в год и еще 5 млн. фунтов в виде бонусов.
На прошлой неделе испанец сам успокоил поклонников "пушкарей".
"Они не должны волноваться из-за этого, потому что я хочу быть здесь. Я чрезвычайно счастлив и чувствую большую благодарность за работу с окружающими меня людьми", - отмечал Артета.
Переговоры продолжались несколько месяцев, а интерес сторон окончательно материализовался в полноценное решение после успешного старта и чемпионских амбиций лондонцев.
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