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Футбол 29 сентября 2026 · 15:01

Инфантино сдался под давлением УЕФА: ФИФА откроет резервы на 2,1 млрд долларов

После упорного спора с европейской и североамериканской конфедерациями президент ФИФА согласился пересмотреть финансовые выплаты
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Инфантино сдался под давлением УЕФА: ФИФА откроет резервы на 2,1 млрд долларов
Джанни Инфантино (Фото: FIFA.com)
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Президент ФИФА Джанни Инфантино уступил давлению УЕФА и Конфедерации футбола Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Глава мирового футбола приказал открыть резервы организации и провести срочную оценку выплаты 2,1 млрд долларов национальным ассоциациям.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание Goal.com.

Революционное предложение Чеферина

Кризис разразился в этом месяце после того, как президент УЕФА Александер Чеферин и глава КОНКАКАФ Виктор Монтальяни выдвинули общее требование. Они предложили выделить каждой из 211 национальных ассоциаций-членов ФИФА по крайней мере по 10 млн долларов в течение цикла 2027-2030 годов дополнительно к существующим программам развития.

По прогнозам глав конфедераций, резервы ФИФА к концу 2026-го года достигнут 6 млрд долларов. Предлагаемое распределение средств позволит сохранить неприкосновенный резервный фонд на уровне более 1,5 млрд долларов.

Позиция Инфантино и защита отмененных проектов

В своем официальном письме руководителям шести конфедераций Инфантино отметил, что предложения будут детально изучены и вынесены на рассмотрение Совета ФИФА 15 октября.

"Пока оценка не будет завершена и не будут получены необходимые одобрения, ни одна предварительная цифра не может считаться утвержденным обязательством перед ассоциациями-членами", - отметил Инфантино, призвав к взвешенному подходу.

Параллельно швейцарец защитил упраздненный в июле проект "FIFA Forward Enterprise", который должен был привлечь 20 млрд долларов частных инвестиций. Этот проект подвергли критике УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатская футбольная конфедерация из-за отсутствия надлежащих консультаций.

Дорожная карта и последующие шаги

Теперь конфедерации должны предоставить Секретарю ФИФА свои финансовые модели. На заседании Совета ФИФА будут определены окончательные суммы выплат, график перечисления средств и условия прозрачного аудита.

Глава ФИФА заверил, что поддержит максимальный уровень дополнительного финансирования, который можно выделить без риска финансовой стабильности. Инфантино призвал уважать решения, принятые через демократические и институциональные механизмы организации.

Ранее мы сообщали, что Инфантино получил ультиматум от топ-лиг с тремя требованиями.

Теги: Футбол ФИФА УЕФА
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