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Футбол 29 вересня 2026 · 15:01

Інфантіно здався під тиском УЄФА: ФІФА відкриє резерви на 2,1 млрд доларів

Після запеклої суперечки з європейською та північноамериканською конфедераціями президент ФІФА погодився переглянути фінансові виплати
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Інфантіно здався під тиском УЄФА: ФІФА відкриє резерви на 2,1 млрд доларів
Джанні Інфантіно (Фото: FIFA.com)
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Президент ФІФА Джанні Інфантіно поступився тиску УЄФА та Конфедерації футболу Північної, Центральної Америки і країн Карибського басейну (КОНКАКАФ). Очільник світового футболу наказав відкрити резерви організації та провести термінову оцінку виплати 2,1 млрд доларів національним асоціаціям.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на видання Goal.com.

Революційна пропозиція Чеферіна

Криза вибухнула цього місяця після того, як президент УЄФА Александер Чеферін та очільник КОНКАКАФ Віктор Монтальяні висунули спільну вимогу. Вони запропонували виділити кожній із 211 національних асоціацій-членів ФІФА принаймні по 10 млн доларів протягом циклу 2027-2030 років додатково до існуючих програм розвитку.

За прогнозами очільників конфедерацій, резерви ФІФА до кінця 2026-го року досягнуть 6 млрд доларів. Запропонований розподіл коштів дозволить зберегти недоторканий резервний фонд на рівні понад 1,5 млрд доларів.

Позиція Інфантіно та захист скасованих проєктів

У своєму офіційному листі до керівників шести конфедерацій Інфантіно зазначив, що пропозиції будуть детально вивчені та винесені на розгляд Ради ФІФА 15 жовтня.

"Поки оцінку не буде завершено і не буде отримано необхідних схвалень, жодна попередня цифра не може вважатися затвердженим зобов'язанням перед асоціаціями-членами", - зауважив Інфантіно, закликавши до виваженого підходу.

Паралельно швейцарець захистив скасований у липні проєкт "FIFA Forward Enterprise", який мав залучити 20 млрд доларів приватних інвестицій. Цей проєкт розкритикували УЄФА, КОНКАКАФ та Азійська футбольна конфедерація через відсутність належних консультацій.

Дорожня карта та подальші кроки

Тепер конфедерації мають надати секретарю ФІФА свої фінансові моделі. На засіданні Ради ФІФА буде визначено остаточні суми виплат, графік перерахування коштів та умови прозорого аудиту.

Очільник ФІФА запевнив, що підтримає максимальний рівень додаткового фінансування, який можна виділити без ризиків для фінансової стабільності. Інфантіно закликав поважати рішення, прийняті через демократичні та інституційні механізми організації.

Раніше ми повідомляли, що Інфантіно отримав ультиматум від топ-ліг з трьома вимогами.

Теги: Футбол ФІФА УЕФА
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