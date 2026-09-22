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Футбол 22 сентября 2026 · 11:52

"Футболка на всю жизнь": Месси показал особую форму на прощальный матч за сборную (видео)

Легендарный форвард последний раз выйдет на поле в составе "альбиселесте" уже в начале октября
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Футболка на всю жизнь": Месси показал особую форму на прощальный матч за сборную (видео)
Лионель Месси последний раз сыграет за Аргентину (фото: x.com/AFASeleccionEN)
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Лионель Месси готовится к своему финальному матчу за национальную сборную Аргентины. К этому знаменательному событию технический спонсор команды создал особый дизайн формы.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на личный Instagram Месси.

Дизайн прощальной формы

Специально разработанный комплект отличается уникальными элементами. В частности, культовый 10-й номер на спине выполнен в насыщенном золотом цвете и гармонично расположен в центре солнца аргентинского флага, полупрозрачно просвечивающего сквозь ткань.

Сам футболист лаконично подписал презентацию: "Последний матч… Футболка на всю жизнь".

Последний раз сыграть за сборную 39-летний форвард планирует 6 октября в товарищеском поединке против команды Бенина, который состоится в Буэнос-Айресе. Эта игра станет официальным завершением его невероятной международной карьеры, продолжавшейся более двух десятилетий.

Великое наследие легендарного капитана

Месси дебютировал в составе "альбиселесте" в 2005 году. За это время он установил колоссальные рекорды и завоевал все возможные трофеи. На его счету 207 сыгранных матчей, 125 забитых мячей и 68 результативных передач.

Вместе со сборной Аргентины Месси завоевал "золото" Олимпиады-2008, выиграл чемпионат мира-2022 и дважды поднимал над головой Кубок Америки (в 2021 и 2024 годах).

Ранее мы сообщили, что Испания официально продлила соглашение с де ла Фуэнте после триумфа на ЧМ-2026.

Теги: Футбол Месси Сборная Аргентины
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