"Футболка на всю жизнь": Месси показал особую форму на прощальный матч за сборную (видео)

Лионель Месси готовится к своему финальному матчу за национальную сборную Аргентины. К этому знаменательному событию технический спонсор команды создал особый дизайн формы.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на личный Instagram Месси .

Дизайн прощальной формы

Специально разработанный комплект отличается уникальными элементами. В частности, культовый 10-й номер на спине выполнен в насыщенном золотом цвете и гармонично расположен в центре солнца аргентинского флага, полупрозрачно просвечивающего сквозь ткань.

Сам футболист лаконично подписал презентацию: "Последний матч… Футболка на всю жизнь".

Последний раз сыграть за сборную 39-летний форвард планирует 6 октября в товарищеском поединке против команды Бенина, который состоится в Буэнос-Айресе. Эта игра станет официальным завершением его невероятной международной карьеры, продолжавшейся более двух десятилетий.

Великое наследие легендарного капитана

Месси дебютировал в составе "альбиселесте" в 2005 году. За это время он установил колоссальные рекорды и завоевал все возможные трофеи. На его счету 207 сыгранных матчей, 125 забитых мячей и 68 результативных передач.

Вместе со сборной Аргентины Месси завоевал "золото" Олимпиады-2008, выиграл чемпионат мира-2022 и дважды поднимал над головой Кубок Америки (в 2021 и 2024 годах).