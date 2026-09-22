"Футболка на все життя": Мессі показав особливу форму на прощальний матч за збірну (відео)

Ліонель Мессі готується до свого фінального поєдинку за національну збірну Аргентини. До цієї знаменної події технічний спонсор команди створив особливий дизайн форми.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на особистий Instagram Мессі .

Дизайн прощальної форми

Спеціально розроблений комплект відрізняється унікальними елементами. Зокрема, культовий 10-й номер на спині виконаний у насиченому золотому кольорі та гармонійно розташований у центрі сонця аргентинського прапора, яке напівпрозоро просвічується крізь тканину.

Сам футболіст лаконічно підписав презентацію: "Останній матч… Футболка на все життя".

Востаннє зіграти за збірну 39-річний форвард планує 6 жовтня у товариському поєдинку проти команди Беніну, який відбудеться у Буенос-Айресі. Ця гра стане офіційним завершенням його неймовірної міжнародної кар'єри, яка тривала понад два десятиліття.

Велична спадщина легендарного капітана

Мессі дебютував у складі "альбіселесте" в 2005 році. За цей час він встановив колосальні рекорди та завоював усі можливі трофеї. На його рахунку 207 зіграних матчів, 125 забитих м'ячів та 68 результативних передач.

Разом із збірною Аргентини Мессі здобув "золото" Олімпіади-2008, виграв чемпіонат світу-2022 та двічі піднімав над головою Кубок Америки (у 2021 та 2024 роках).