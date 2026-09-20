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Футбол 20 сентября 2026 · 09:13

Флик назвал лучших игроков в "Барселоне" сейчас

Немецкий тренер поражен действиями своих игроков в матче с "Севильей"
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Флик назвал лучших игроков в "Барселоне" сейчас
Ханси Флик (фото: ФК "Барселона")
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Главный тренер "Барселоны" Ханси-Дитер Флик оценил победу своей команды в матче 7-го тура Ла Лиги над "Севильей" (3:1). В этой игре в составе каталонцев хет-трик оформил бразилец Рафинья.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Кого Флик назвал лучшими

Немецкий специалист после матча отметил отличную игру Рафиньи, но вместе с ним выделил и еще одного футболиста своей команды. По мнению Флика, эти два футболиста являются лучшими в составе "Барселоны" прямо сейчас.

"Я вообще не удивлен Рапинью. Он уникален, как Ламин Ямаль. По моему мнению, они – лучшие игроки", – заявил Флик.

Под руководством немца "Барселона" выдала просто впечатляющий старт в Ла Лиге: в первых семи матчах команда одержала 7 побед и имеет 21 балл и первое место в чемпионате перед паузой на матчи национальных сборных.

Ход матча "Севилья" – "Барселона"

Каталонцы одержали легкую победу на Рамон Санчес Писхуан накануне вечером. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу "Барселоны": пропустив от Фофана на 19-й минуте, команда Флика довольно быстро отыгралась. Рафинья сравнял счет за три минуты и на перерыв команды отправились за ничейный результат.

После перерыва Рафинья продолжил свой бенефис, убив еще дважды. Голеадорские таланты бразильца уже сейчас впечатляют: в семи матчах он забил 12 мячей. Это больше, чем за этот период, забили почти все команды Ла Лиги. Больше Рафинью (кроме "Барселоны") забивали только "Реал" и "Атлетико".

Ранее мы рассказывали о звонком поражении "Арсенала" от "Брайтона" в матче АПЛ.

Теги: Барселона Футбол
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