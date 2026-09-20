Флік назвав найкращих гравців у "Барселоні" зараз

Головний тренер "Барселони" Хансі-Дітер Флік оцінив перемогу своєї команди в матчі 7-го туру Ла Ліги над "Севільєю" (3:1). У цій грі в складі каталонців хет-трик оформив бразилець Рафінья.

Кого Флік назвав найкращими

Німецький фахівець після матчу відзначив чудову гру Рафіньї, але разом із ним виділив і ще одного футболіста своєї команди. На думку Фліка, ці два футболісти є найкращими у складі "Барселони" просто зараз.

"Я взагалі не здивований Рапіньєю. Він унікальний, як Ламін Ямаль. На мою думку, вони – найкращі гравці", – заявив Флік.

Під орудою німця "Барселона" видала просто вражаючий старт у Ла Лізі: у перших семи матчах команда здобула 7 перемог і має 21 бал і перше місце у чемпіонаті перед паузою на матчі національних збірних.

Хід матчу "Севілья" – "Барселона"

Каталонці здобули легку перемогу на "Рамон Санчес Пісхуан" напередодні ввечері. Матч завершився із рахунком 3:1 на користь "Барселони": пропустивши від Фофана на 19-й хвилині, команда Фліка доволі швидко відігралася. Рафінья зрівняв рахунок за три хвилини і на перерву команди вирушили за нічийного результату.

По перерві Рафінья продовжив свій бенефіс, забивши ще двічі. Голеадорські таланти бразильця вже зараз вражають: у семи матчах він забив 12 м'ячів. Це більше, ніж за цей період забили майже всі команди Ла Ліги. Більше за Рафінью (окрім "Барселони") забивали лише "Реал" та "Атлетіко".