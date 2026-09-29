Дисквалификации нет: в УАФ исправили ошибку по поводу бана двух игроков сборной

Футболисты сборной Украины Валерий Бондарь и Олег Очеретько смогут принять участие в матче Лиги наций против Северной Ирландии. Информация об их дисквалификации оказалась ошибочной.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на проект "ТаТоТаке" .

Недоразумение с переводом

Ранее главный тренер "сине-желтых" Андреа Мальдера после ничьей с Грузией заявил, что Валерий Бондарь и Олег Очеретько пропустят следующий поединок из-за перебора желтых карточек.

Однако в Украинской ассоциации футбола разъяснили ситуацию: произошло недоразумение, которое, вероятно, было связано с нюансами перевода слов итальянского специалиста. В игре против грузин оба игрока получили лишь свои первые желтые карточки в новом розыгрыше Лиги наций, поэтому юридических оснований для их бана нет.

Турнирный контекст и дата поединка

Решение о доступности игроков существенно расширяет кадровые возможности тренерского штаба перед важным противостоянием лидерства в группе. В первом туре украинская сборная минимально одолела Венгрию благодаря точному удару Даниила Сикана, после чего сыграла вничью с Грузией.

Благодаря этому сборная Украины имеет в наработке 4 очка и делит первую строчку в квартете именно с Северной Ирландией.

Поединок Украина – Северная Ирландия состоится в пятницу, 2 октября, в словацкой Трави. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.