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Футбол 29 сентября 2026 · 17:17

Дисквалификации нет: в УАФ исправили ошибку по поводу бана двух игроков сборной

Защитник и полузащитник сборной Украины доступны на матч против Северной Ирландии
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Дисквалификации нет: в УАФ исправили ошибку по поводу бана двух игроков сборной
Олег Очеретько сможет сыграть против ирландцев (Фото: oleh_ocheretko, Instagram)
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Футболисты сборной Украины Валерий Бондарь и Олег Очеретько смогут принять участие в матче Лиги наций против Северной Ирландии. Информация об их дисквалификации оказалась ошибочной.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на проект "ТаТоТаке".

Недоразумение с переводом

Ранее главный тренер "сине-желтых" Андреа Мальдера после ничьей с Грузией заявил, что Валерий Бондарь и Олег Очеретько пропустят следующий поединок из-за перебора желтых карточек.

Однако в Украинской ассоциации футбола разъяснили ситуацию: произошло недоразумение, которое, вероятно, было связано с нюансами перевода слов итальянского специалиста. В игре против грузин оба игрока получили лишь свои первые желтые карточки в новом розыгрыше Лиги наций, поэтому юридических оснований для их бана нет.

Турнирный контекст и дата поединка

Решение о доступности игроков существенно расширяет кадровые возможности тренерского штаба перед важным противостоянием лидерства в группе. В первом туре украинская сборная минимально одолела Венгрию благодаря точному удару Даниила Сикана, после чего сыграла вничью с Грузией.

Благодаря этому сборная Украины имеет в наработке 4 очка и делит первую строчку в квартете именно с Северной Ирландией.

Поединок Украина – Северная Ирландия состоится в пятницу, 2 октября, в словацкой Трави. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.

Ранее мы сообщали, что Андреа Мальдера назвал главных героев матча против Грузии.

Теги: Футбол Лига наций
Главные матчи
Лига наций 29 сентября 21:45
Испания - : - Хорватия
Лига наций 29 сентября 21:45
Чехия - : - Англия
Лига наций 29 сентября 21:45
Шотландия - : - Швейцария
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