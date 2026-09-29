Дискваліфікації немає: в УАФ виправили помилку щодо бану двох гравців збірної

Футболісти збірної України Валерій Бондар та Олег Очеретько зможуть взяти участь у матчі Ліги націй проти Північної Ірландії. Інформація про їхню дискваліфікацію виявилася помилковою.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на проєкт "ТаТоТаке" .

Непорозуміння з перекладом

Раніше головний тренер "синьо-жовтих" Андреа Мальдера після нічиєї з Грузією заявив, що Валерій Бондар та Олег Очеретько пропустять наступний поєдинок через перебір жовтих карток.

Однак в Українській асоціації футболу роз'яснили ситуацію: сталося непорозуміння, яке, ймовірно, було пов'язане з нюансами перекладу слів італійського фахівця. У грі проти грузинів обоє гравців отримали лише свої перші жовті картки в новому розіграші Ліги націй, тому юридичних підстав для їхнього бану немає.

Турнірний контекст і дата поєдинку

Рішення про доступність гравців суттєво розширює кадрові можливості тренерського штабу перед важливим протистоянням за лідерство в групі. У першому турі українська збірна мінімально здолала Угорщину завдяки влучному удару Данила Сікана, після чого зіграла внічию з Грузією.

Завдяки цьому збірна України має в доробку 4 очки та ділить першу сходинку у квартеті саме з Північною Ірландією.

Поєдинок Україна - Північна Ірландія відбудеться у п’ятницю, 2 жовтня, у словацькій Трнаві. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.