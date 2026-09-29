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Футбол 29 вересня 2026 · 17:17

Дискваліфікації немає: в УАФ виправили помилку щодо бану двох гравців збірної

Захисник та півзахисник збірної України доступні на матч проти Північної Ірландії
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Дискваліфікації немає: в УАФ виправили помилку щодо бану двох гравців збірної
Олег Очеретько матиме можливість зіграти проти ірландців (Фото: oleh_ocheretko, Instagram)
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Футболісти збірної України Валерій Бондар та Олег Очеретько зможуть взяти участь у матчі Ліги націй проти Північної Ірландії. Інформація про їхню дискваліфікацію виявилася помилковою.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на проєкт "ТаТоТаке".

Непорозуміння з перекладом

Раніше головний тренер "синьо-жовтих" Андреа Мальдера після нічиєї з Грузією заявив, що Валерій Бондар та Олег Очеретько пропустять наступний поєдинок через перебір жовтих карток.

Однак в Українській асоціації футболу роз'яснили ситуацію: сталося непорозуміння, яке, ймовірно, було пов'язане з нюансами перекладу слів італійського фахівця. У грі проти грузинів обоє гравців отримали лише свої перші жовті картки в новому розіграші Ліги націй, тому юридичних підстав для їхнього бану немає.

Турнірний контекст і дата поєдинку

Рішення про доступність гравців суттєво розширює кадрові можливості тренерського штабу перед важливим протистоянням за лідерство в групі. У першому турі українська збірна мінімально здолала Угорщину завдяки влучному удару Данила Сікана, після чого зіграла внічию з Грузією.

Завдяки цьому збірна України має в доробку 4 очки та ділить першу сходинку у квартеті саме з Північною Ірландією.

Поєдинок Україна - Північна Ірландія відбудеться у п’ятницю, 2 жовтня, у словацькій Трнаві. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Раніше ми повідомляли, що Андреа Мальдера назвав головних героїв матчу проти Грузії.

Теги: Футбол Ліга націй
Головні матчі
Ліга націй 29 вересня 21:45
Іспанія - : - Хорватія
Ліга націй 29 вересня 21:45
Чехія - : - Англія
Ліга націй 29 вересня 21:45
Шотландія - : - Швейцарія
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