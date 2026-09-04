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Футбол 04 сентября 2026 · 11:23

"Динамо" после ляпов Суркиса возвращает звездного голкипера

Столичный гранд решил срочно закрыть проблемную позицию
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Динамо" после ляпов Суркиса возвращает звездного голкипера
Георгий Бущан (фото: ФК "Полесье")
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Киевское "Динамо" может осуществить неожиданный возврат на фоне проблемы с вратарями. Киевляне ведут переговоры по опытному голкиперу, который хорошо знаком столичному клубу.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на журналиста и инсайдера Игоря Бурбаса.

Проблема "Динамо" с голкиперами

Серьезные огрехи Вячеслава Суркиса в последних поединках заставили тренерский штаб "бело-синих" пересмотреть свои планы на вратарскую позицию. Отсутствие стабильности молодого голкипера в рамке ворот стоило киевлянам важных очков, что вызвало волну критики со стороны болельщиков и экспертов.

Учитывая, что восстановление Руслана Нещерета после повреждения затягивается, киевляне оказались в ситуации, когда позиция первого номера нуждается в немедленном усилении игроком с большим опытом.

Что известно о возвращении Бущана

Решением для "Динамо" стало возвращение Георгия Бущана, принадлежащего житомирскому "Полиссе". Столичный гранд проводит активные переговоры по оформлению перехода 32-летнего вратаря в последние часы трансферного окна, которое в Украине завершается 5 сентября.

Опытный Бущан, отдавший киевскому клубу 16 лет карьеры и проведший в его составе более 200 матчей, призван сразу вернуть покой в защитные ряды "бело-синих" и закрыть проблемную позицию до конца сезона.

Как Бущан покидал "Динамо"

В январе 2025 года "Динамо" продало Бущана в саудовский "Аль-Шабаб" за 3 миллиона евро.

Летом того же года голкипер вернулся в Украину и на правах аренды присоединился к "Полесью". После завершения сезона Бущан покинул "Аль-Шабаб" в качестве свободного агента и подписал полноценный контракт с житомирским клубом.

Примечательно, что осенью 2025 Бущан уже предлагал свои услуги "Динамо", но тогда киевляне отказались от такого варианта.

Ранее мы сообщили, что "Динамо" подписало результативного вингера из европейской лиги.

Теги: Футбол Динамо Полесье
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