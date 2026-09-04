"Динамо" після ляпів Суркіса повертає зіркового голкіпера

Київське "Динамо" може здійснити несподіване повернення на тлі проблеми з воротарями. Кияни ведуть переговори щодо досвідченого голкіпера, який добре знайомий столичному клубу.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на журналіста та інсайдера Ігоря Бурбаса.
Серйозні огріхи В'ячеслава Суркіса у останніх поєдинках змусили тренерський штаб "біло-синіх" переглянути свої плани на воротарську позицію. Відсутність стабільності молодого голкіпера в рамці воріт коштувала киянам важливих очок, що викликало хвилю критики з боку вболівальників та експертів.
Враховуючи, що відновлення Руслана Нещерета після ушкодження затягується, кияни опинилися в ситуації, коли позиція першого номера потребує негайного підсилення гравцем з великим досвідом.
Рішенням для "Динамо" стало повернення Георгія Бущана, який наразі належить житомирському "Поліссю". Столичний гранд проводить активні перемовини щодо оформлення переходу 32-річного воротаря в останні години трансферного вікна, яке в Україні завершується 5 вересня.
Досвідчений Бущан, який віддав київському клубу 16 років кар'єри та провів у його складі понад 200 матчів, покликаний одразу повернути спокій у захисні лави "біло-синіх" та закрити проблемну позицію до кінця сезону.
У січні 2025 року "Динамо" продало Бущана до саудівського "Аль-Шабаба" за 3 мільйони євро.
Влітку того ж року голкіпер повернувся до України та на правах оренди приєднався до "Полісся". Після завершення сезону Бущан залишив "Аль-Шабаб" як вільний агент і підписав повноцінний контракт із житомирським клубом.
Примітно, що восени 2025 року Бущан уже пропонував свої послуги "Динамо", але тоді кияни відмовилися від такого варіанту.
Раніше ми повідомили, що "Динамо" підписало результативного вінгера з європейської ліги.