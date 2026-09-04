rbc.ua
UA | RU
П'ятниця, 04 вересня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Футбол "Динамо" після ляпів Суркіса повертає зіркового голкіпера
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 04 вересня 2026 · 11:23

"Динамо" після ляпів Суркіса повертає зіркового голкіпера

Столичний гранд вирішив терміново закрити проблемну позицію
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Динамо" після ляпів Суркіса повертає зіркового голкіпера
Георгій Бущан (фото: ФК "Полісся")
Add as a preferred source on Google

Київське "Динамо" може здійснити несподіване повернення на тлі проблеми з воротарями. Кияни ведуть переговори щодо досвідченого голкіпера, який добре знайомий столичному клубу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на журналіста та інсайдера Ігоря Бурбаса.

Проблема "Динамо" з голкіперами

Серйозні огріхи В'ячеслава Суркіса у останніх поєдинках змусили тренерський штаб "біло-синіх" переглянути свої плани на воротарську позицію. Відсутність стабільності молодого голкіпера в рамці воріт коштувала киянам важливих очок, що викликало хвилю критики з боку вболівальників та експертів.

Враховуючи, що відновлення Руслана Нещерета після ушкодження затягується, кияни опинилися в ситуації, коли позиція першого номера потребує негайного підсилення гравцем з великим досвідом.

Що відомо про повернення Бущана

Рішенням для "Динамо" стало повернення Георгія Бущана, який наразі належить житомирському "Поліссю". Столичний гранд проводить активні перемовини щодо оформлення переходу 32-річного воротаря в останні години трансферного вікна, яке в Україні завершується 5 вересня.

Досвідчений Бущан, який віддав київському клубу 16 років кар'єри та провів у його складі понад 200 матчів, покликаний одразу повернути спокій у захисні лави "біло-синіх" та закрити проблемну позицію до кінця сезону.

Як Бущан залишав "Динамо"

У січні 2025 року "Динамо" продало Бущана до саудівського "Аль-Шабаба" за 3 мільйони євро.

Влітку того ж року голкіпер повернувся до України та на правах оренди приєднався до "Полісся". Після завершення сезону Бущан залишив "Аль-Шабаб" як вільний агент і підписав повноцінний контракт із житомирським клубом.

Примітно, що восени 2025 року Бущан уже пропонував свої послуги "Динамо", але тоді кияни відмовилися від такого варіанту.

Раніше ми повідомили, що "Динамо" підписало результативного вінгера з європейської ліги.

Теги: Футбол Динамо Полісся
Головні матчі
УПЛ 4 вересня 13:00
Чорноморець - : - Лівий Берег
УПЛ 4 вересня 18:00
Полісся - : - Кудрівка
Ліга 1 4 вересня 20:00
Ліон - : - Осер
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
"Карпати" – "Шахтар", битва лідерів та шанс для "Динамо": прев'ю 5-го туру УПЛ "Карпати" – "Шахтар", битва лідерів та шанс для "Динамо": прев'ю 5-го туру УПЛ Сікана не зупинити: українець вирішив долю матчу в Бельгії та продовжив гольову серію Сікана не зупинити: українець вирішив долю матчу в Бельгії та продовжив гольову серію Олійникова з особистим рекордом звершила виступи в одиночному розряді US Open-2026 Олійникова з особистим рекордом звершила виступи в одиночному розряді US Open-2026
Точки зору
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Ольга Саладуха
Не лише медалі: головні висновки після чемпіонату Європи в Бірмінгемі Ольга Саладуха Президентка Федерації легкої атлетики України