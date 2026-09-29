Был вариант с Южной Кореей: воспитанник "Шахтера" рассказал о возможных трансферах за границу

Полузащитник Андрей Тотовицкий вспомнил интереснейшие варианты продолжения карьеры, которые так и не реализовались. Посреди возможных клубов были представители испанской Ла Лиги, французской Лиги 1 и экзотического чемпионата Южной Кореи.

Об этом Андрей Тотовицкий рассказал в эксклюзивном интервью Sport RBC.UA.

Отказ "Шахтера" и выбор в пользу семьи

По словам игрока, больше всего предложений он получал после успешного сезона в луганской "Заре" и во время выступлений в Бельгии. Наиболее экзотическим вариантом было приглашение от сильного клуба из Южной Кореи.

"Самое экзотическое [предложение - ред.] – меня приглашали в Южную Корею. Там была хорошая команда. Я действительно рассматривал этот вариант", - рассказал Андрей Тотовицкий.

Также на игрока претендовали известные европейские клубы:

"Леганес" (Испания) – в период, когда команда выступала в элитном дивизионе;

"Страсбург" (Франция) – в том же сезоне французский клуб завоевал Кубок лиги.

"Почему не сложилось? "Шахтер" не отпустил - мало предложили", - объяснил Тотовицкий причину, почему эти трансферы так и не произошли.

Бельгийский опыт и строгая дисциплина

Оценивая период выступлений в Бельгии, футболист сравнил свою карьеру с графиком криптовалютного рынка – "вверх-вниз, вверх-вниз". Несмотря на успешный старт, регулярные голы и игровую практику, ситуацию испортило нарушение спортивного режима.

Игрок отпросился домой в Украину на один день, однако задержался еще на сутки сверх согласованного срока. Из-за опоздания руководство и тренерский штаб отстранили футболиста от состава, не включая его в заявку в течение 8-9 матчей подряд.