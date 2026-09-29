Був варіант з Південною Кореєю: вихованець "Шахтаря" розповів про можливі трансфери за кордон

ПІвзахисник Андрій Тотовицький пригадав найцікавіші варіанти продовження кар'єри, які так і не реалізувалися. Серед потенційних клубів були представники іспанської Ла Ліги, французької Ліги 1 та екзотичного чемпіонату Південної Кореї.
Про це Андрій Тотовицький розповів в ексклюзивному інтерв'ю Sport RBC.UA.
За словами гравця, найбільше пропозицій він отримував після успішного сезону в луганській "Зорі" та під час виступів у Бельгії. Найбільш екзотичним варіантом було запрошення від сильного клубу з Південної Кореї.
"Найбільш екзотична [пропозиція - ред.] – мене запрошували в Південну Корею. Там була гарна команда. Я дійсно розглядав цей варіант", - розповів Андрій Тотовицький.
Також на гравця претендували відомі європейські клуби:
"Чому не склалося? "Шахтар" не відпустив - мало запропонували", — пояснив Тотовицький причину, чому ці трансфери так і не сталися.
Оцінюючи період виступів у Бельгії, футболіст порівняв свою кар'єру з графіком криптовалютного ринку - "вгору-вниз, вгору-вниз". Попри вдалий старт, регулярні голи та ігрову практику, ситуацію зіпсувало порушення спортивного режиму.
Гравець відпросився додому в Україну на один день, однак затримався ще на добу понад узгоджений термін. Через запізнення керівництво та тренерський штаб відсторонили футболіста від складу, не включаючи його до заявки протягом 8-9 матчів поспіль.
Раніше ми повідомляли, що Андрій Тотовицький розповів про причину завершення професійної кар'єри. Повне інтерв'ю хавбека для Sport RBC.UA читайте за посиланням.