Був варіант з Південною Кореєю: вихованець "Шахтаря" розповів про можливі трансфери за кордон

ПІвзахисник Андрій Тотовицький пригадав найцікавіші варіанти продовження кар'єри, які так і не реалізувалися. Серед потенційних клубів були представники іспанської Ла Ліги, французької Ліги 1 та екзотичного чемпіонату Південної Кореї.

Про це Андрій Тотовицький розповів в ексклюзивному інтерв'ю Sport RBC.UA .

Відмова "Шахтаря" та вибір на користь родини

За словами гравця, найбільше пропозицій він отримував після успішного сезону в луганській "Зорі" та під час виступів у Бельгії. Найбільш екзотичним варіантом було запрошення від сильного клубу з Південної Кореї.

"Найбільш екзотична [пропозиція - ред.] – мене запрошували в Південну Корею. Там була гарна команда. Я дійсно розглядав цей варіант", - розповів Андрій Тотовицький.

Також на гравця претендували відомі європейські клуби:

"Леганес" (Іспанія) - у період, коли команда виступала в елітному дивізіоні;

"Страсбург" (Франція) - того ж сезону французький клуб здобув Кубок ліги.

"Чому не склалося? "Шахтар" не відпустив - мало запропонували", — пояснив Тотовицький причину, чому ці трансфери так і не сталися.

Бельгійський досвід та сувора дисципліна

Оцінюючи період виступів у Бельгії, футболіст порівняв свою кар'єру з графіком криптовалютного ринку - "вгору-вниз, вгору-вниз". Попри вдалий старт, регулярні голи та ігрову практику, ситуацію зіпсувало порушення спортивного режиму.

Гравець відпросився додому в Україну на один день, однак затримався ще на добу понад узгоджений термін. Через запізнення керівництво та тренерський штаб відсторонили футболіста від складу, не включаючи його до заявки протягом 8-9 матчів поспіль.