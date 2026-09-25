rbc.ua
UA | RU
Пятница, 25 сентября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Бокс Усик удивил кардинальным изменением имиджа: дочь боксера показала новый образ отца (видео)
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Бокс 25 сентября 2026 · 15:22

Усик удивил кардинальным изменением имиджа: дочь боксера показала новый образ отца (видео)

Украинец готовится к особому семейному празднику в Испании
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Усик удивил кардинальным изменением имиджа: дочь боксера показала новый образ отца (видео)
Александр Усик (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Add as a preferred source on Google

Александр Усик решил немного изменить имидж и удивил поклонников неожиданным перевоплощением. Дочь знаменитого боксера Елизавета показала кадры из семейной жизни, на которых засветила новый образ отца.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Усик изменил цвет волос

Дочь Александра Усика Елизавета опубликовала в TikTok видео, к которому в какой-то момент присоединился ее знаменитый отец.

В это время зрители и заметили необычное изменение в облике абсолютного чемпиона мира. Усик отказался от своего привычного образа и выкрасил волосы в блонд.

Позже украинский боксер и сам показал новый образ в Instagram-сториз, опубликовав соответствующее фото.

Усик удивил кардинальным изменением имиджа: дочь боксера показала новый образ отца (видео)

Новый образ Александра (фото: instagram.com/usykaa)

Зачем боксер сменил имидж

Как рассказала Елизавета, изменение внешности отца связано с важным семейным событием.

Усик решил обновить образ в канун годовщины свадьбы со своей женой Екатериной. Теперь вся семья находится в Испании, куда уже съезжаются гости на празднование.

Александр Усик и Екатерина поженились 25 сентября 2009 года. В этом году супруги отмечают 17-ю годовщину брака. Пара воспитывает четырех детей: дочерей Елизавета и Марию, а также сыновей Михаила и Кирилла.

Ранее мы сообщили, что Александр Усик вошел в список самых влиятельных персон мирового бокса.

Теги: Бокс Александр Усик
Главные матчи
Лига наций 25 сентября 21:45
Венгрия - : - Украина
Лига наций 25 сентября 21:45
Италия - : - Бельгия
Лига наций 25 сентября 21:45
Турция - : - Франция
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Венгрия – Украина: где и когда смотреть старт "сине-желтых" в Лиге наций Венгрия – Украина: где и когда смотреть старт "сине-желтых" в Лиге наций Левченко назвал проблему нападающих сборной Украины и вспомнил травмированного Степанова Левченко назвал проблему нападающих сборной Украины и вспомнил травмированного Степанова Сенсационное решение WBA: Фьюри и Джошуа сразятся за чемпионский пояс Усика Сенсационное решение WBA: Фьюри и Джошуа сразятся за чемпионский пояс Усика
Мнения
Малюгин Никита
"Дьявольская" стабильность: почему выступления "Манчестер Юнайтед" не должны разочаровывать Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор
Александр Чепилко
Закулисье вечера бокса на O2 Arena: почему Итаума – Хргович не выглядит супербоем Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
После VAR: почему футболу нужна новая революция в судействе Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер