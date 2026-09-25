Усик удивил кардинальным изменением имиджа: дочь боксера показала новый образ отца (видео)

Александр Усик решил немного изменить имидж и удивил поклонников неожиданным перевоплощением. Дочь знаменитого боксера Елизавета показала кадры из семейной жизни, на которых засветила новый образ отца.

Усик изменил цвет волос

Дочь Александра Усика Елизавета опубликовала в TikTok видео, к которому в какой-то момент присоединился ее знаменитый отец.

В это время зрители и заметили необычное изменение в облике абсолютного чемпиона мира. Усик отказался от своего привычного образа и выкрасил волосы в блонд.

Позже украинский боксер и сам показал новый образ в Instagram-сториз, опубликовав соответствующее фото.

Новый образ Александра (фото: instagram.com/usykaa)

Зачем боксер сменил имидж

Как рассказала Елизавета, изменение внешности отца связано с важным семейным событием.

Усик решил обновить образ в канун годовщины свадьбы со своей женой Екатериной. Теперь вся семья находится в Испании, куда уже съезжаются гости на празднование.

Александр Усик и Екатерина поженились 25 сентября 2009 года. В этом году супруги отмечают 17-ю годовщину брака. Пара воспитывает четырех детей: дочерей Елизавета и Марию, а также сыновей Михаила и Кирилла.