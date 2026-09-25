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Бокс 25 вересня 2026 · 15:22

Усик здивував кардинальною зміною іміджу: донька боксера показала новий образ батька (відео)

Українець готується до особливого сімейного свята в Іспанії
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Усик здивував кардинальною зміною іміджу: донька боксера показала новий образ батька (відео)
Олександр Усик (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
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Олександр Усик вирішив трохи змінити імідж і здивував шанувальників неочікуваним перевтіленням. Донька знаменитого боксера Єлизавета показала кадри з родинного життя, на яких засвітила новий образ батька.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Усик змінив колір волосся

Донька Олександра Усика Єлизавета опублікувала в TikTok відео, до якого в певний момент приєднався її знаменитий батько.

Саме тоді глядачі й помітили незвичну зміну в зовнішності абсолютного чемпіона світу. Усик відмовився від свого звичного образу та пофарбував волосся у блонд.

Пізніше український боксер і сам показав новий образ в Instagram-сторіз, опублікувавши відповідну світлину.

Усик здивував кардинальною зміною іміджу: донька боксера показала новий образ батька (відео)

Новий образ Олександра (фото: instagram.com/usykaa)

Навіщо боксер змінив імідж

Як розповіла Єлизавета, зміна зовнішності батька пов'язана з важливою сімейною подією.

Усик вирішив оновити образ напередодні річниці весілля зі своєю дружиною Катериною. Наразі вся родина перебуває в Іспанії, куди вже з'їжджаються гості на святкування.

Олександр Усик і Катерина одружилися 25 вересня 2009 року. Цього року подружжя відзначає 17-ту річницю шлюбу. Пара виховує чотирьох дітей: доньок Єлизавету та Марію, а також синів Михайла і Кирила.

Раніше ми повідомили, що Олександр Усик увійшов до списку найвпливовіших персон світового боксу.

Теги: Бокс Олександр Усик
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