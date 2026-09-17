Усик и Канело провели совместную тренировку в Испании: в лагере засветилась еще одна звезда (видео)

Александр Усик и мексиканская суперзвезда Сауль Альварес провели совместную тренировочную сессию в зале украинского боксера в Испании.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на The Ring.
Альварес вместе со своим бессменным тренером и менеджером Эдди Рейносо развернул подготовительный лагерь на базе Усика в испанском городе Гандия. Авторитетное издание The Ring поделилось кадрами, где Усик и Канело вместе отрабатывают изнурительные беговые сессии на дорожках.
IRON SHARPENS IRON— Ring Magazine (@ringmagazine) September 16, 2026
Canelo Alvarez в gym with Oleksandr Usyk внизу его title challenge vs Christian Mbilli #CaneloMbilli Октябрь Live on DAZN pic.twitter.com/chhJjD9GUQ
Кроме Альвареса, Рейносо привез в Испанию еще одного действующего обладателя титула – чемпиона мира в полулегком весе Рафаэля Эспиносу, также присоединившегося к тренировочному процессу.
El Divino Espinoza ponent a punt el gancho d'esquerra en España pic.twitter.com/wdYOEySopw— JuliusJulianis (@julianisjulius) September 16, 2026
Подготовка звездных мексиканских боксеров приурочена к масштабному вечеру бокса "Мексика против Остального мира", который состоится 31 октября в аравийском Эр-Рияде.
В главном событии вечера Сауль "Канело" Альварес (63-3-2, 39 КО) выйдет в ринг против обладателя пояса WBC в суперсреднем весе Кристиана Мбилли (29-0-1, 24 КО). В рамках этого же шоу Рафаэль Эспиноса (28-0, 24 КО) будет проводить защиту титула против обязательного претендента Лоренсо Парри (24-1-1, 18 КО).
Ранее мы сообщили, что Александр Усик вошел в список самых влиятельных персон мирового бокса.