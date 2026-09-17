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Бокс 17 сентября 2026 · 12:36

Усик и Канело провели совместную тренировку в Испании: в лагере засветилась еще одна звезда (видео)

Легендарный мексиканец тренируется в зале украинского чемпиона перед октябрьским поединком
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Усик и Канело провели совместную тренировку в Испании: в лагере засветилась еще одна звезда (видео)
Сауль Альварес и Александр Усик (фото: The Ring)
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Александр Усик и мексиканская суперзвезда Сауль Альварес провели совместную тренировочную сессию в зале украинского боксера в Испании.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на The Ring.

Совместная работа и звездное пополнение в лагере

Альварес вместе со своим бессменным тренером и менеджером Эдди Рейносо развернул подготовительный лагерь на базе Усика в испанском городе Гандия. Авторитетное издание The Ring поделилось кадрами, где Усик и Канело вместе отрабатывают изнурительные беговые сессии на дорожках.

Кроме Альвареса, Рейносо привез в Испанию еще одного действующего обладателя титула – чемпиона мира в полулегком весе Рафаэля Эспиносу, также присоединившегося к тренировочному процессу.

Грандиозный турнир в Саудовской Аравии

Подготовка звездных мексиканских боксеров приурочена к масштабному вечеру бокса "Мексика против Остального мира", который состоится 31 октября в аравийском Эр-Рияде.

В главном событии вечера Сауль "Канело" Альварес (63-3-2, 39 КО) выйдет в ринг против обладателя пояса WBC в суперсреднем весе Кристиана Мбилли (29-0-1, 24 КО). В рамках этого же шоу Рафаэль Эспиноса (28-0, 24 КО) будет проводить защиту титула против обязательного претендента Лоренсо Парри (24-1-1, 18 КО).

Ранее мы сообщили, что Александр Усик вошел в список самых влиятельных персон мирового бокса.

Теги: Бокс Александр Усик
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Кубок Украины 17 сентября 15:00
Вильховцы - : - Шахтер
Лига Европы 17 сентября 22:00
Бешикташ - : - Марсель
Лига Европы 17 сентября 22:00
Реал Сосьедад - : - Борнмут
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