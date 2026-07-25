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Бокс 25 июля 2026 · 12:10

Почти 5 кг разницы: Джошуа уступил в весе Пренге перед мегафайтом

Британский эксчемпион оказался заметно легче албанского нокаутера накануне шоу в Эр-Рияде
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Почти 5 кг разницы: Джошуа уступил в весе Пренге перед мегафайтом
Джошуа возвращается в ринг после ДТП (Фото: anthonyjoshua, Instagram)

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Энтони Джошуа и албанский тяжеловес Кристиан Пренга прошли процедуру взвешивания. Поединок между ними состоится в субботу, 25 июля, в саудовском Эр-Рияде.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную страницу DAZN Boxing в X (Twitter).

Результаты взвешивания и форма боксеров

По итогам официального взвешивания албанский боксер оказался существенно тяжелее своего звездного оппонента - разница на весах составила почти 5 килограммов в пользу Пренги. Энтони Джошуа выдал вес в 113,85 кг, в то время как Кристиан Пренга весил 118,57 кг.

Для 36-летнего Джошуа (29 побед, 3 поражения) это будет первый выход на ринг после победы нокаутом в шестом раунде над блогером-боксером Джеком Полом. Его соперник, 35-летний Кристиан Пренга (20 побед, 1 поражение, 20 нокаутов), в своем последнем поединке в феврале 2026-го года одолел Джо Джонса.

Где смотреть бой и украинский след

Вечер бокса пройдет в Эр-Рияде. Официальным транслятором события является стриминговая платформа DAZN, транслирующая шоу по системе Pay-Per-View (PPV).

Напомним, в андеркарде этого шоу свое второе сражение в профессионалах проведет олимпийский чемпион из Украины Александр Хижняк, который встретится с французом Ленни Патрачем.

Ранее мы сообщали, что Александр Хижняк также прошел процедуру взвешивания. Украинский чемпион также оказался легче соперника.

Теги: Бокс Энтони Джошуа
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