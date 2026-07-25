Майже 5 кг різниці: Джошуа поступився у вазі Прензі перед мегафайтом

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа та албанський важковаговик Крістіан Пренга пройшли процедуру зважування. Поєдинок між ними відбудеться в суботу, 25 липня, в саудівському Ер-Ріяді.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну сторінку DAZN Boxing у X (Twitter).

Результати зважування та форма боксерів

За підсумками офіційного зважування албанський боксер виявився суттєво важчим за свого зіркового опонента - різниця на вагах склала майже 5 кілограмів на користь Пренги. Ентоні Джошуа видав вагу в 113,85 кг, тоді як Крістіан Пренга важив 118,57 кг.

Для 36-річного Джошуа (29 перемог, 3 поразки) це буде перший вихід на ринг після перемоги нокаутом у шостому раунді над блогером-боксером Джеком Полом. Його суперник, 35-річний Крістіан Пренга (20 перемог, 1 поразка, 20 нокаутів), у своєму останньому поєдинку в лютому 2026-го року здолав Джо Джонса.

THE FINAL FACE OFF! IT ALL GOES DOWN TOMORROW NIGHT!



Buy #JoshuaPrenga NOW at https://t.co/FoiaUucafv July 25 Danger Before Destiny pic.twitter.com/c9oaZBBXQU — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 24, 2026

Де дивитися бій та український слід

Вечір боксу пройде в Ер-Ріяді. Офіційним транслятором події є стрімінгова платформа DAZN, яка транслюватиме шоу за системою Pay-Per-View (PPV).

Нагадаємо, в андеркарді цього шоу свій другий бій у професіоналах проведе олімпійський чемпіон з України Олександр Хижняк, який зустрінеться із французом Ленні Патрачем.