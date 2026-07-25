rbc.ua
UA | RU
Субота, 25 липня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Бокс Майже 5 кг різниці: Джошуа поступився у вазі Прензі перед мегафайтом
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Бокс 25 липня 2026 · 12:10

Майже 5 кг різниці: Джошуа поступився у вазі Прензі перед мегафайтом

Британський ексчемпіон виявився помітно легшим за албанського нокаутера напередодні шоу в Ер-Ріяді
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Майже 5 кг різниці: Джошуа поступився у вазі Прензі перед мегафайтом
Джошуа повертається в ринг після ДТП (Фото: anthonyjoshua, Instagram)

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа та албанський важковаговик Крістіан Пренга пройшли процедуру зважування. Поєдинок між ними відбудеться в суботу, 25 липня, в саудівському Ер-Ріяді.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну сторінку DAZN Boxing у X (Twitter).

Результати зважування та форма боксерів

За підсумками офіційного зважування албанський боксер виявився суттєво важчим за свого зіркового опонента - різниця на вагах склала майже 5 кілограмів на користь Пренги. Ентоні Джошуа видав вагу в 113,85 кг, тоді як Крістіан Пренга важив 118,57 кг.

Для 36-річного Джошуа (29 перемог, 3 поразки) це буде перший вихід на ринг після перемоги нокаутом у шостому раунді над блогером-боксером Джеком Полом. Його суперник, 35-річний Крістіан Пренга (20 перемог, 1 поразка, 20 нокаутів), у своєму останньому поєдинку в лютому 2026-го року здолав Джо Джонса.

Де дивитися бій та український слід

Вечір боксу пройде в Ер-Ріяді. Офіційним транслятором події є стрімінгова платформа DAZN, яка транслюватиме шоу за системою Pay-Per-View (PPV).

Нагадаємо, в андеркарді цього шоу свій другий бій у професіоналах проведе олімпійський чемпіон з України Олександр Хижняк, який зустрінеться із французом Ленні Патрачем.

Раніше ми повідомляли, що Олександр Хижняк також пройшов процедуру зважування. Український чемпіон також виявився легшим за суперника.

Теги: Бокс Ентоні Джошуа
Головні матчі
Ліга конференцій 29 липня 20:00
Копенгаген - : - Полісся
Ліга Європи 30 липня 20:45
ПАОК - : - Динамо
Ліга конференцій 30 липня 21:30
Гент - : - ЛНЗ
Головні новини
Леброн Джеймс оголосив про свій новий клуб в НБА Леброн Джеймс оголосив про свій новий клуб в НБА "Циганський Король" повернувся: Ф'юрі здобув другу перемогу за півроку "Циганський Король" повернувся: Ф'юрі здобув другу перемогу за півроку Несподіваний фініш: Олійникова достроково завершила виступи на турнірі WTA у Гамбурзі Несподіваний фініш: Олійникова достроково завершила виступи на турнірі WTA у Гамбурзі
Точки зору
Данило Вереітін
Світло в кінці тунелю: "Динамо", "Полісся" та ЛНЗ не засмутили в єврокубках Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Михайло Метревелі
Українські клуби у єврокубках: чого чекати від "Динамо", "Полісся" та "ЛНЗ" Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер
Максим Гайовий
Сушкін та Грищук будуть легітимними у національній збірній України Максим Гайовий Баскетбольний оглядач
Кирило Круторогов
Після такого чемпіонату світу потрібна перерва від футболу Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"