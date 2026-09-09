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Бокс 09 сентября 2026 · 18:04

Остался последний бой: легенда бокса анонсировала завершение карьеры

Чемпионка мира в семи весовых категориях проведет финальный поединок в начале следующего года
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Остался последний бой: легенда бокса анонсировала завершение карьеры
Аманда Серрано (Фото: serranosisters, Instagram)
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Чемпионка мира по версиям WBA и WBO в полулегком весе Аманда Серрано объявила о намерении завершить профессиональную карьеру. 37-летняя пуэрториканка проведет свой последний поединок в январе 2027 года.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание BoxingScene.

Прощальное сражение и грандиозный рекорд

Серрано (50-4-1, 32 КО) планирует устроить грандиозное шоу для своих болельщиков в родном Пуэрто-Рико. В этом Аманда вдохновляется примером своей многолетней соперницы Кэти Тейлор, проведшей свой прощальный бой перед 80-тысячной аудиторией в Дублине.

Помимо завершения карьеры, для Аманды это сражение станет последним шансом превзойти рекорд по количеству нокаутов в женском профессиональном боксе. Сейчас она делит первую строчку с членом Зала славы Кристи Мартин - у обоих по 32 досрочные победы.

Титулы и наследие "The Real Deal"

В своем последнем поединке в августе Серрано одержала 50-ю юбилейную победу в карьере, одержав Лукрессию Анабеллу Мансур решением большинства судей.

В общей сложности за свою карьеру пуэрториканка получила чемпионские титулы в семи весовых категориях. А также является единственной представительницей Пуэрто-Рико, ставшей абсолютной чемпионской в эру четырех поясов в полулегком весе.

Стоит отметить, что по состоянию на сегодняшний день имени соперницы в заключительном бою Серрано не было объявлено.

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Теги: Бокс
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