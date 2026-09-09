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Бокс 09 вересня 2026 · 18:04

Лишився останній бій: легенда боксу анонсувала завершення кар'єри

Чемпіонка світу в семи вагових категоріях проведе фінальний поєдинок на початку наступного року
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Лишився останній бій: легенда боксу анонсувала завершення кар'єри
Аманда Серрано (Фото: serranosisters, Instagram)
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Чемпіонка світу за версіями WBA та WBO у напівлегкій вазі Аманда Серрано оголосила про намір завершити професійну кар'єру. 37-річна пуерториканка проведе свій останній поєдинок у січні 2027-го року.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на видання BoxingScene.

Прощальний бій та грандіозний рекорд

Серрано (50-4-1, 32 КО) планує влаштувати грандіозне шоу для своїх уболівальників у рідному Пуерто-Рико. В цьому Аманда надихається прикладом своєї багаторічної суперниці Кеті Тейлор, яка провела свій прощальний бій перед 80-тисячною аудиторією в Дубліні.

Крім завершення кар'єри, для Аманди цей бій стане останнім шансом перевершити рекорд за кількістю нокаутів у жіночому професійному боксі. Наразі вона ділить першу сходинку з членкинею Залу слави Крісті Мартін - у обох по 32 дострокові перемоги.

Титули та спадщина "The Real Deal"

У своєму останньому поєдинку в серпні Серрано здобула 50-ту ювілейну перемогу в кар'єрі, здолавши Лукресію Анабеллу Мансур рішенням більшості суддів.

Загалом за свою кар'єру пуерториканка здобула чемпіонські титули в семи вагових категоріях. А також є єдиною представницею Пуерто-Ріко, яка стала абсолютною чемпіонскою в еру чотирьох поясів в напівлегкій вазі.

Варто зазначити, що станом на зараз імені суперниці в заключному бою Серрано не було оголошено.

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Теги: Бокс
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