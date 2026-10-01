Команда Усика и дядя Фьюри: Джошуа рассказал о команде, которая помогает ему готовиться к бою

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа вернулся к сотрудничеству с тренером Беном Дэвисоном. А также привлек к подготовке Питера Фьюри - дяди и экснаставника своего следующего соперника Тайсона Фьюри.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание ESPN .

Консультации с дядей "Цыганского короля" и возвращение Дэвисона

По словам Джошуа во время пресс-конференции, общение с Питером Фьюри началось благодаря боксеру Мэтти Харрису, которого тренирует опытный специалист. Наставник, который в 2015 году привел Тайсона к победе над Владимиром Кличко, дал Энтони несколько важных советов по подходу к мегафайту.

"Я обратился к Бену и Питеру не столько потому, что они раньше работали с Фьюри, сколько потому, что они умеют замечать важные детали. Мне нужно взять ход боя под свой контроль, но при этом привнести и их наработки. Думаю, объединение усилий этих двух мастеров станет идеальным союзом", - заявил он.

Девисон будет отвечать за подготовительный процесс в тесной кооперации с командой обладателя титулов Александра Усика, в частности, с Егором Голубом.

Подробности поединка и последние бои соперников

Британские боксеры уже провели первую дуэль взглядов в Лондоне во время официальной пресс-конференции, посвященной их "Битве Британии". Сам бой состоится 11 декабря в Кардиффе.

На кону поединка будет стоять пояс WBA Super, который стал вакантным после того, как Александр Усик уволил свои титулы.

В своем последнем бою Фьюри победил 46-летнего поляка Мариуша Ваха, отказавшегося от продолжения поединка перед 8-м раундом. А Джошуа одолел албанца Кристиана Пренга. Несмотря на то, что Энтони побывал в двух нокдаунах в первом раунде, нокаутировал соперника уже во второй трехминутке.