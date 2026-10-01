Команда Усика та дядько Ф'юрі: Джошуа розповів про команду, яка допомагає йому готуватися до бою

Колишній чемпіон світу у суперважкій вазі Ентоні Джошуа повернувся до співпраці з тренером Беном Девісоном. А також залучив до підготовки Пітера Ф’юрі - дядька та екснаставника свого наступного суперника Тайсона Ф’юрі..

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на видання ESPN .

Консультації з дядьком "Циганського короля" та повернення Девісона

За словами Джошуа під час пресконференції, спілкування з Пітером Ф'юрі розпочалося завдяки боксеру Метті Харрісу, якого тренує досвідчений фахівець. Наставник, який у 2015-му році привів Тайсона до перемоги над Володимиром Кличком, дав Ентоні кілька важливих порад щодо підходу до мегафайту.

"Я звернувся до Бена і Пітера не так через те, що вони раніше працювали з Ф’юрі, скільки тому, що вони вміють помічати важливі деталі. Мені потрібно взяти хід бою під свій контроль, але при цьому привнести і їхні напрацювання. Думаю, об’єднання зусиль цих двох майстрів стане ідеальним союзом", - заявив Джошуа.

Девісон відповідатиме за підготовчий процес у тісній кооперації з командою володаря титулів Олександра Усика, зокрема з Єгором Голубом.

Подробиці поєдинку та останні бої суперників

Британські боксери вже провели першу дуель поглядів у Лондоні під час офіційної пресконференції, присвяченої їхній "Битві Британії". Сам бій відбудеться 11 грудня у Кардіффі.

На кону поєдинку стоятиме пояс WBA Super, який став вакантним після того, як Олександр Усик звільнув свої титули.

В своєму останньому бою Ф'юрі переміг 46-річного поляка Маріуша Ваха, який відмовився від продовження поєдинку перед 8-м раундом. А Джошуа здолав албанця Крістіана Пренгу. Попри те, що Ентоні побував у двох нокдаунах у першому раунді, він нокаутував суперника вже в другій трихвилинці.