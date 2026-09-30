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Баскетбол Promo 30 сентября 2026 · 16:19

Украинская баскетбольная Суперлига 2026/2027: каждый второй матч эксклюзивно на Киевстар ТВ

Киевстар ТВ будет транслировать половину матчей чемпионата
Екатерина Урсатий Екатерина Урсатий Спортивная журналистка
Украинская баскетбольная Суперлига 2026/2027: каждый второй матч эксклюзивно на Киевстар ТВ
Киевстар ТВ эксклюзивно покажет Суперлигу 2026/2027 (фото: пресс-служба Киевстар ТВ)
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Новый сезон чемпионата Украины по баскетболу стартует 1 октября. Около 75 матчей регулярного чемпионата и плей-офф можно будет увидеть на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ на канале КСТБ Баскетбол.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на релиз Киевстар ТВ.

Новый сезон баскетбольной Суперлиги

В сезоне 2026/2027 за чемпионство будут соревноваться десять команд: "Днепр", "Запорожье", "Киев-Баскет", "Харьковские Соколы", "Черкасские Обезьяны", "Ровно", "Прикарпатье-Говерла", "Волынь", "Нико-Баскет" и "Нико-Баскет".

Регулярный чемпионат будет продолжаться до 29 марта 2027 года, а матчи плей-офф запланированы ориентировочно на период с 4 апреля по 3 мая.

Где смотреть матчи

Киевстар ТВ будет транслировать половину матчей чемпионата в эксклюзивном формате. Среди игроков, за которыми можно будет следить в сезоне, - Даниил Сипало, Егор Сушкин, Андрей Агафонов и Кирилл Марченко.

Матчи будут транслироваться на украинском языке на канале КСТБ Баскетбол. Смотреть трансляции можно на Киевстар ТВ на смартфоне, планшете, Smart TV, через Smart TV-приставку и другие поддерживаемые устройства.

Спорт на Киевстар ТВ

Киевстар ТВ продолжает расширять спортивный раздел платформы. Кроме украинского баскетбола здесь доступны трансляции УПЛ, Английской Премьер-лиги, Бундеслиги, Кубка Англии и других спортивных соревнований.

Отметим, что в спортивном разделе Киевстар ТВ доступны более 35 телеканалов. Актуальные расписания и тематические подборки помогают быстро находить трансляции любимых команд и спортсменов.

Напомним, ранее Федерация баскетбола Украины назвала имена официальных трансляторов матчей украинской Суперлиги в сезоне 2026/2027.

Теги: Киевстар Баскетбол
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