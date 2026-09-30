Українська баскетбольна Суперліга 2026/2027: кожен другий матч ексклюзивно на Київстар ТБ

Новий сезон чемпіонату України з баскетболу стартує 1 жовтня. Близько 75 матчів регулярного чемпіонату та плей-оф можна буде переглянути на платформі кіно і телебачення Київстар ТБ на каналі КСТБ Баскетбол.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на реліз Київстар ТБ.

Новий сезон баскетбольної Суперліги

У сезоні 2026/2027 за чемпіонство змагатимуться десять команд: "Дніпро", "Запоріжжя", "Київ-Баскет", "Харківські Соколи", "Черкаські Мавпи", "Рівне", "Прикарпаття-Говерла", "Волинь", "Ніко-Баскет" та БК "Хмельницький".

Регулярний чемпіонат триватиме до 29 березня 2027 року, а матчі плей-оф заплановані орієнтовно на період із 4 квітня до 3 травня.

Де дивитися матчі

Київстар ТБ транслюватиме половину матчів чемпіонату в ексклюзивному форматі. Серед гравців, за якими можна буде стежити в сезоні, - Даніїл Сипало, Єгор Сушкін, Андрій Агафонов та Кирило Марченко.

Матчі транслюватимуться українською мовою на каналі КСТБ Баскетбол. Дивитися трансляції можна на Київстар ТБ на смартфоні, планшеті, Smart TV, через Smart TV-приставку та інші підтримувані пристрої.

Спорт на Київстар ТБ

Київстар ТБ продовжує розширювати спортивний розділ платформи. Окрім українського баскетболу, тут доступні трансляції УПЛ, Англійської Прем’єр-ліги, Бундесліги, Кубка Англії та інших спортивних змагань.

Зазанчимо, що загалом у спортивному розділі Київстар ТБ доступні понад 35 телеканалів. Актуальні розклади та тематичні добірки допомагають швидко знаходити трансляції улюблених команд і спортсменів.