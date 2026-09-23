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Баскетбол 23 сентября 2026 · 11:01

А кто транслятор? В ФБУ рассказали, где смотреть матчи Суперлиги в сезоне 2026/2027

Новый чемпионат стартует 1 октября
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
А кто транслятор? В ФБУ рассказали, где смотреть матчи Суперлиги в сезоне 2026/2027
Украинская Суперлига возвращается уже через неделю (фото: ФБУ)
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Федерация баскетбола Украины назвала имена официальных трансляторов матчей украинской Суперлиги в сезоне 2026/2027. Матчи национального чемпионата в Украине покажут телеканал "Суспільне спорт", а также онлайн-платформа "Киевстар ТВ".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на сайт ФБУ.

Какие матчи Суперлиги покажут в открытом доступе

Матчи каждого тура будут распределены следующим образом: половину игр мужской Суперлиги будет эксклюзивно транслировать в своем эфире платформа "Киевстар ТВ". При этом матчи будут показаны бесплатно.

Остальные матчи можно будет увидеть на YouTube-канале Федерации баскетбола Украины. "Суспільне Спорт" покажет один из матчей тура.

Формат нового чемпионата

Сезон 2026/2027 в украинской Суперлиге пройдет в обновленном формате. Команды проведут регулярный чемпионат в три круга, после чего лучшие из них продолжат борьбу в плейоф.

Изменения претерпевает и стадия плей-офф. Четвертьфинальные серии продлятся до двух побед одной из команд, а вот полуфиналы, финал и бронзовая серия будут играть до трех побед.

А кто транслятор? В ФБУ рассказали, где смотреть матчи Суперлиги в сезоне 2026/2027"Днепр" и "Киев-Баскет" играли в финале прошлого сезона (фото: ФБУ)

В новом сезоне Суперлиги будут играть 10 команд. К элитному дивизиону присоединился баскетбольный клуб "Хмельницкий", ставший победителем Высшей лиги. Напомним, что чемпионом Суперлиги в прошлом сезоне стал "Днепр". "Киев-Баскет" выиграл серебряные медали, а БК "Ровно" стал бронзовым призером.

Тем временем, лидер "Черкасских обезьян" Лев Кошеватский нашел себе новый клуб. Баскетболист продолжит карьеру за границей.

Теги: Баскетбол
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