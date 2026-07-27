Новый вызов в Испании: центровой сборной Украины по баскетболу сменил клуб

Украинский центровой Дмитрий Скапинцев продолжит карьеру в элитном дивизионе чемпионата Испании по баскетболу. 28-летний бигмен заключил трудовое соглашение с клубом "Лейма Корунья".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Федерации баскетбола Украины (ФБУ) .

Соглашение между украинским баскетболистом и испанским клубом рассчитано на один сезон. Скапинцев стал одним из первых летних усилий команды.

К клубу полагают, что украинец сможет усилить защиту команды благодаря габаритам и игре под кольцом. Также Скапинцева характеризуют как эффективного игрока во взаимодействии pick-and-roll, который, несмотря на свой рост, хорошо двигается и обладает броском со средней и дальней дистанции.

Амбиции и возвращение "Леймы Коруньи"

Новая команда украинца вернулась в элитный дивизион испанского баскетбола после годового перерыва. Вылетев из Лиги ACB в сезоне-2024/25, клуб мощно провел следующий розыгрыш в Primera FEB.

Заняв второе место в регулярном чемпионате, "Лейма Корунья" пробилась в финал плей-офф, где в напряженном поединке одолела "Эстудиантес" в овертайме (100:97) и завоевала путевку в элиту.

Переход в статусе чемпиона

Прошлую кампанию Дмитрий провел в составе израильского "Хапоэля" из Иерусалима, где получил титул чемпиона страны. В Еврокубке его средняя статистика составила 5,4 очка, 5,5 подбора и 0,5 передачи за игру. После завершения сезона израильтяне не активировали опцию продления контракта , поэтому центровой получил статус свободного агента.

Карьера центрового

За свою карьеру Скапинцев успел поиграть за "Черкасских обезьян" и "Киев-Баскет" в Украине. За границей Дмитрий защищал цвета литовского "Пьено Жвайгждес", а также выступал за "Вестчестер Никс", "Мэн Селтикс" и "Рил-Сити Ремикс" в G-Лиге НБА.

Более того, он также успел дебютировать за основную команду "Нью-Йорк Никс" в НБА.