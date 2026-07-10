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Официально. В баскетбольной Суперлиге появится абсолютный дебютант

16:50 10.07.2026 Пт
2 мин
БК "Хмельницкий" в прошлом сезоне выиграл турнир Высшей лиги
aimg Андрей Костенко
Официально. В баскетбольной Суперлиге появится абсолютный дебютант БК "Хмельницкий" достиг элитного уровня (фото: ФБУ)
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Баскетбольный клуб "Хмельницкий" утвержден участником мужской Суперлиги на сезон-2026/2027. Регион впервые в истории получит представителя в самом сильном дивизионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт национальной Федерации баскетбола.

Золотой путь и MVP сезона

В финальной серии плей-офф Высшей лиги-2025/26 "Хмельницкий" под руководством главного тренера Анны Шликовой не оставил шансов соперникам. Команда со счетом 2:0 уверенно обыграла "ДиДиБао" из Каменец-Подольского.

В первом домашнем поединке подоляне переиграли оппонентов со счетом 95:76, а в ответном матче на выезде сняли все вопросы по чемпионству, зафиксировав победу 83:62 и завоевав золотые медали.

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Главным героем чемпионского состава стал защитник Дмитрий Качанов, признанный MVP сезона Высшей лиги. Кроме него, еще два представителя хмельницкого клуба вошли в символическую сборную турнира по итогам года.

Официально. В баскетбольной Суперлиге появится абсолютный дебютант

Инспекция ФБУ и вопросы домашней арены

После завершения соревнований город посетил руководящий десант Федерации баскетбола Украины в составе генерального секретаря Владимира Драбиковского и директора Суперлиги Романа Бойко. Представители ФБУ провели встречу с городским головой Александром Симчишиным, обсудив стратегию и перспективы развития игры в регионе, а также осмотрели местный Дворец спорта.

Сейчас продолжается окончательное определение арены, где БК "Хмельницкий" будет принимать топ-клубы страны. Руководство работает над тем, чтобы выбранная площадка полностью соответствовала строгим техническим требованиям и правилам безопасности регламента Суперлиги.

Ранее мы писали, что Украина осталась без баскетбольных еврокубков из-за реформы ФИБА.

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