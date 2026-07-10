ua en ru
Пт, 10 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Спорт »

Офіційно. В баскетбольній Суперлізі з'явиться абсолютний дебютант

16:50 10.07.2026 Пт
2 хв
БК "Хмельницький" у минулому сезоні виграв турнір Вищої ліги
aimg Андрій Костенко
Офіційно. В баскетбольній Суперлізі з'явиться абсолютний дебютант БК "Хмельницький" досяг елітного рівня (фото: ФБУ)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Баскетбольний клуб "Хмельницький" затверджений учасником чоловічої Суперліги на сезон-2026/2027. Регіон уперше в історії отримає представника в найсильнішому дивізіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт національної Федерації баскетболу.

Золотий шлях та MVP сезону

У фінальній серії плей-офф Вищої ліги-2025/26 "Хмельницький" під керівництвом головної тренерки Ганни Шликової не залишив шансів суперникам. Команда з рахунком 2:0 впевнено обіграла "ДіДіБао" з Кам'янця-Подільського.

У першому домашньому поєдинку подоляни переграли опонентів із рахунком 95:76, а у матчі-відповіді на виїзді зняли всі питання щодо чемпіонства, зафіксувавши перемогу 83:62 та завоювавши золоті медалі.

Читайте також: Баскетбольна Суперліга повертає довоєнний формат

Головним героєм чемпіонського складу стал захисник Дмитро Качанов, якого визнали MVP сезону Вищої ліги. Окрім нього, ще двоє представників хмельницького клубу увійшли до символічної збірної турніру за підсумками року.

Офіційно. В баскетбольній Суперлізі з'явиться абсолютний дебютант

Інспекція ФБУ та питання домашньої арени

Після завершення змагань до міста завітав керівний десант Федерації баскетболу України у складі генерального секретаря Володимира Драбіковського та директора Суперліги Романа Бойка. Представники ФБУ провели зустріч із міським головою Олександром Симчишиним, обговоривши стратегію та перспективи розвитку гри в регіоні, а також оглянули місцевий Палац спорту.

Наразі триває остаточне визначення арени, де БК "Хмельницький" прийматиме топ-клуби країни. Керівництво працює над тим, щоб обраний майданчик повністю відповідав суворим технічним і безпековим вимогам регламенту Суперліги.

Раніше ми писали, що Україна залишилася без баскетбольних єврокубків через реформу ФІБА.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Баскетбол Чемпіонат України Хмельницький
Новини
Посли ЄС погодили відкриття шостого переговорного кластера з Україною
Посли ЄС погодили відкриття шостого переговорного кластера з Україною
Аналітика
"Життя після ампутації не закінчується". Історія іноземця, який ставить на ноги захисників
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Життя після ампутації не закінчується". Історія іноземця, який ставить на ноги захисників