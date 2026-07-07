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Официально. Мадридский "Реал" объявил о разрыве контракта с украинцем

23:40 07.07.2026 Вт
2 мин
Баскетбольный гранд досрочно прекратил сотрудничество с Алексеем Ленем
aimg Андрей Костенко
Официально. Мадридский "Реал" объявил о разрыве контракта с украинцем Алексей Лень (фото: x.com/RMBaloncesto)
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Мадридский "Реал" официально объявил о завершении сотрудничества с украинским баскетболистом Алексеем Ленем. Стороны договорились о досрочном прекращении контракта с согласия сторон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу испанского клуба.

Деньги в обмен на свободу

33-летний украинский центровой присоединился к "Королевскому клубу" в октябре прошлого года после продолжительной карьеры в НБА. Соглашение с испанским грандом было рассчитано до 30 июня 2027 года.

Впрочем, в контракте бигмена с мадридцами была прописана четкая сумма компенсации, выплатив которую "сливочные" могли расторгнуть контракт досрочно.

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В то же время, инсайдеры отмечают, что в соглашении Леня также была предусмотрена опция досрочного разрыва в случае его возвращения в НБА. Пока неизвестно, какая из сторон выступила главным инициатором завершения сотрудничества.

"Реал" Мадрид и Алекс Лень договорились о завершении его этапа в качестве игрока нашего клуба. "Реал" желает удачи ему и всей его семье на этом новом этапе их жизни", - говорится в пресс-релизе мадридцев.

Официально. Мадридский &quot;Реал&quot; объявил о разрыве контракта с украинцем

"Реал" поблагодарил украинца за сотрудничество (фото: x.com/RMBaloncesto)

Статистика в Европе и за океаном

Конец сезона для украинца в "Реале" оказался смазанным из-за проблем со здоровьем. В конце игрового года центровой получил тяжелую травму, из-за которой полностью пропустил и Финал четырех Евролиги, и решающий плей-офф чемпионата Испании.

Лень успел отыграть за мадридский гранд 49 матчей во всех турнирах. Его показатели выглядят следующим образом:

  • В чемпионате Испании (Лига ACB): 21 матч, 7,1 очка, 3,6 подбора и 0,7 передачи в среднем за 12,4 минуты на паркете.
  • В Евролиге: 23 поединка со средней результативностью в 3 очка за игру.

Напомним, до переезда в Мадрид воспитанник украинского баскетбола провел солидные 12 сезонов в НБА. За океаном он сыграл 690 поединков, 244 из которых начинал в старте. Его показатели: 6,7 очка и 5,3 подбора за 17 минут на паркете.

Больше всего лет он отдал "Финикс Санз" и "Сакраменто Кингз" (в обеих командах был задействован в пяти сезонах), а также трижды пробивался в плей-офф сильнейшей лиги планеты в составе "Вашингтона", "Сакраменто" и "Лейкерс".

Ранее мы рассказали, как Украина осталась без баскетбольных еврокубков из-за реформы ФИБА.

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