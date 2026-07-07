Офіційно. Мадридський "Реал" оголосив про розрив контракту з українцем

Мадридський "Реал" офіційно оголосив про завершення співпраці з українським баскетболістом Олексієм Ленем. Сторони домовилися про дострокове припинення дії контракту за згодою сторін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу іспанського клубу .

Гроші в обмін на свободу

33-річний український центровий приєднався до "Королівського клубу" у жовтні минулого року після тривалої кар'єри в НБА. Угода з іспанським грандом була розрахована до 30 червня 2027 року.

Втім, у контракті бігмена з мадридцями була прописана чітка сума компенсації, виплативши яку "вершкові" могли розірвати контракт достроково.

Водночас інсайдери зазначають, що в угоді Леня також була передбачена опція дострокового розриву у разі його повернення до НБА. Поки що невідомо, яка саме зі сторін виступила головним ініціатором завершення співпраці.

"Реал" Мадрид та Алекс Лень домовилися про завершення його етапу як гравця нашого клубу. "Реал" бажає успіху йому та всій його родині на цьому новому етапі їхнього життя", - йдеться у прес-релізі мадридців.

"Реал" подякував українцю за співпрацю (фото: x.com/RMBaloncesto)

Статистика в Європі та за океаном

Кінець сезону для українця в "Реалі" виявився змазаним через проблеми зі здоров'ям. Наприкінці ігрового року центровий зазнав важкої травми, через яку повністю пропустив і Фінал чотирьох Євроліги, і вирішальний плей-офф чемпіонату Іспанії.

Загалом Лень устиг відіграти за мадридський гранд 49 матчів в усіх турнірах. Його показники виглядають наступним чином:

У чемпіонаті Іспанії (Ліга ACB): 21 матч, 7,1 очка, 3,6 підбирання та 0,7 передачі в середньому за 12,4 хвилини на паркеті.

21 матч, 7,1 очка, 3,6 підбирання та 0,7 передачі в середньому за 12,4 хвилини на паркеті. У Євролізі: 23 поєдинки із середньою результативністю у 3 очки за гру.

Нагадаємо, до переїзду в Мадрид вихованець українського баскетболу провів солідні 12 сезонів в НБА. За океаном він зіграв 690 поєдинків, 244 з яких розпочинав у старті. Його показники: 6,7 очка та 5,3 підбирання за 17 хвилин на паркеті.

Найбільше років він віддав "Фінікс Санз" та "Сакраменто Кінгз" (в обох командах був задіяний у п'яти сезонах), а також тричі пробивався до плей-офф найсильнішої ліги планети у складі "Вашингтона", "Сакраменто" та "Лейкерс".