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Баскетбол 15 сентября 2026 · 11:28

Лидер Суперлиги вернулся: "Ровно" подписало американского центрового

Ранее баскетболист успел проявить себя в Украине, выступая за "Запорожье"
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Лидер Суперлиги вернулся: "Ровно" подписало американского центрового
Тариг Эйса вернулся в Украину (Фото: tarig_eisa, Instagram)
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Американский центровой Тариг Эйса присоединился к БК "Ровно". 27-летний легионер, ярко проявивший себя в предыдущем сезоне украинской Суперлиги, вернулся в Украину.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную страницу БК "Ровно" в Instagram.

Статистика и прошлый сезон в "Запорожье"

Предыдущий сезон американский центровой начинал в составе БК "Запорожье", где стал лидером команды и лучшим игроком чемпионата по количеству подборов. В феврале игрок был вынужден покинуть запорожский клуб по семейным обстоятельствам.

Всего в 17 матчах регулярного чемпионата Суперлиги Эйса демонстрировал впечатляющие показатели - 16,4 очка, 10,3 подбора и 2,8 ассиста в среднем за матч.

Усиление БК "Ровно" в межсезонье

Появление Тарига Эйсы существенно укрепит переднюю линию ровенского клуба, активно готовящегося к новому сезону.

Ранее руководство команды уже продлило соглашение с американским защитником Демариусом Джексоном, а также подписало форварда Дэнни Смита.

Ранее мы сообщали, что "Киев-Баскет" усилился третьим американцем.

Теги: Баскетбол Чемпионат Украины
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