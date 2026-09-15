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Баскетбол 15 вересня 2026 · 11:28

Лідер Суперліги повернувся: "Рівне" підписало американського центрового

Раніше баскетболіст встиг проявити себе в Україні, виступаючи за "Запоріжжя"
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Лідер Суперліги повернувся: "Рівне" підписало американського центрового
Таріг Ейса повернувся в Україну (Фото: tarig_eisa, Instagram)
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Американський центровий Таріг Ейса доєднався до БК "Рівне". 27-річний легіонер, який яскраво проявив себе у попередньому сезоні української Суперліги, повернувся в Україну.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну сторінку БК "Рівне" в Instagram.

Статистика та минулий сезон у "Запоріжжі"

Попередній сезон американський центровий розпочинав у складі БК "Запоріжжя", де став лідером команди та найкращим гравцем чемпіонату за кількістю підбирань. У лютому гравець був змушений залишити запорізький клуб через сімейні обставини.

Загалом у 17 матчах регулярного чемпіонату Суперліги Ейса демонстрував вражаючі показники - 16,4 очка, 10,3 підбирання та 2,8 асиста в середньому за матч.

Підсилення БК "Рівне" у міжсезоння

Поява Таріга Ейси суттєво зміцнить передню лінію рівненського клубу, який активно готується до нового сезону.

Раніше керівництво команди вже продовжило угоду з американським захисником Демаріусом Джексоном, а також підписало форварда Денні Сміта.

Раніше ми повідомляли, що "Київ-Баскет" підсилився третім американцем.

Теги: Баскетбол Чемпіонат України
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