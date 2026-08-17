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Баскетбол 17 августа 2026 · 14:08

"Киев-Баскет" усилил состав бигменом "Черкасских Мавп" перед стартом нового сезона

Назар Холод будет защищать цвета киевского клуба в кампании-2026/27
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Киев-Баскет" усилил состав бигменом "Черкасских Мавп" перед стартом нового сезона
Назар Холод (фото: ФБУ)

Столичный "Киев-Баскет" объявил об официальном подписании соглашения с украинским баскетболистом Назаром Холодом. Игрок будет защищать цвета киевского клуба в предстоящем сезоне-2026/27.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

Что известно о переходе Холода

Руководство и тренерский штаб "Киев-Баскета" продолжают активно комплектовать состав на предстоящий игровой год. Приход Назара Холода должен добавить команде глубины состава и усилить борьбу под щитами.

Предыдущий розыгрыш Суперлиги баскетболист провел в составе "Черкасских Мавп", где был одним из важных игроков команды.

Выступая за черкасский клуб, игрок демонстрировал стабильные показатели по всем основным статистическим компонентам.

В среднем за матч Назар Холод набирал 6,2 очка, делал 5,2 подбора и отдавал 0,9 результативной передачи.

&quot;Киев-Баскет&quot; усилил состав бигменом &quot;Черкасских Мавп&quot; перед стартом нового сезона

Масштабная перестройка столичного гранда

Переход Холода стал очередным шагом в кадровом обновлении "Киев-Баскета" во время межсезонья. Накануне состав киевлян уже пополнили Илья Кабацюра, Андрей Бутко, Даниил Пирогов и Даниил Марков.

Кроме ротации игроков, летом в столичном клубе сменился и главный тренер. Дмитрий Забирченко, который вывел команду в финал Суперлиги и завоевал с ней Кубок Украины, перешел на работу в "Харьковские Соколы". В свою очередь, пост руководителя "Киев-Баскета" занял опытный специалист Валерий Плеханов.

Ранее сборная Украины объявила состав на матчи квалификации ЧМ-2027.

Теги: Баскетбол Чемпионат Украины
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