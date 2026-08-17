"Киев-Баскет" усилил состав бигменом "Черкасских Мавп" перед стартом нового сезона

Столичный "Киев-Баскет" объявил об официальном подписании соглашения с украинским баскетболистом Назаром Холодом. Игрок будет защищать цвета киевского клуба в предстоящем сезоне-2026/27.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу столичного клуба .

Что известно о переходе Холода

Руководство и тренерский штаб "Киев-Баскета" продолжают активно комплектовать состав на предстоящий игровой год. Приход Назара Холода должен добавить команде глубины состава и усилить борьбу под щитами.

Предыдущий розыгрыш Суперлиги баскетболист провел в составе "Черкасских Мавп", где был одним из важных игроков команды.

Выступая за черкасский клуб, игрок демонстрировал стабильные показатели по всем основным статистическим компонентам.

В среднем за матч Назар Холод набирал 6,2 очка, делал 5,2 подбора и отдавал 0,9 результативной передачи.

Масштабная перестройка столичного гранда

Переход Холода стал очередным шагом в кадровом обновлении "Киев-Баскета" во время межсезонья. Накануне состав киевлян уже пополнили Илья Кабацюра, Андрей Бутко, Даниил Пирогов и Даниил Марков.

Кроме ротации игроков, летом в столичном клубе сменился и главный тренер. Дмитрий Забирченко, который вывел команду в финал Суперлиги и завоевал с ней Кубок Украины, перешел на работу в "Харьковские Соколы". В свою очередь, пост руководителя "Киев-Баскета" занял опытный специалист Валерий Плеханов.