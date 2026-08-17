"Київ-Баскет" підсилив склад бігменом "Черкаських Мавп" перед стартом нового сезону

Столичний "Київ-Баскет" оголосив про офіційне підписання угоди з українським баскетболістом Назаром Холодом. Гравець захищатиме кольори київського клубу у майбутньому сезоні-2026/27.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу столичного клубу .

Що відомо про перехід Холода

Керівництво та тренерський штаб "Київ-Баскета" продовжують активну комплектацію ростера на прийдешній ігровий рік. Прихід Назара Холода має додати команді глибини складу та підсилити боротьбу під щитами.

Минулий розіграш Суперліги баскетболіст провів у таборі "Черкаських Мавп", де був одним із важливих виконавців.

Виступаючи за черкаську команду, гравець продемонстрував стабільні показники в усіх основних статистичних компонентах.

У середньому за поєдинок Назар Холод здобував 6,2 очки, виконував 5,2 підбирання та віддавав 0,9 результативної передачі.

Масштабна перебудова столичного гранда

Перехід Холода став черговим кроком у кадровому оновленні "Київ-Баскета" під час міжсезоння. Напередодні склад киян уже поповнили Ілля Кабацюра, Андрій Бутко, Даниїл Пирогов та Данило Марків.

Окрім ротації гравців, улітку в столичному клубі змінився й головний тренер. Дмитро Забірченко, який вивів команду до фіналу Суперліги та виборов із нею Кубок України, перейшов на роботу в "Харківські Соколи". Натомість посаду керманича "Київ-Баскета" обійняв досвідчений фахівець Валерій Плеханов.