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Баскетбол 17 серпня 2026 · 14:08

"Київ-Баскет" підсилив склад бігменом "Черкаських Мавп" перед стартом нового сезону

Назар Холод захищатиме кольори київського клубу в кампанії-2026/27
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Київ-Баскет" підсилив склад бігменом "Черкаських Мавп" перед стартом нового сезону
Назар Холод (фото: ФБУ)

Столичний "Київ-Баскет" оголосив про офіційне підписання угоди з українським баскетболістом Назаром Холодом. Гравець захищатиме кольори київського клубу у майбутньому сезоні-2026/27.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу столичного клубу.

Що відомо про перехід Холода

Керівництво та тренерський штаб "Київ-Баскета" продовжують активну комплектацію ростера на прийдешній ігровий рік. Прихід Назара Холода має додати команді глибини складу та підсилити боротьбу під щитами.

Минулий розіграш Суперліги баскетболіст провів у таборі "Черкаських Мавп", де був одним із важливих виконавців.

Виступаючи за черкаську команду, гравець продемонстрував стабільні показники в усіх основних статистичних компонентах.

У середньому за поєдинок Назар Холод здобував 6,2 очки, виконував 5,2 підбирання та віддавав 0,9 результативної передачі.

&quot;Київ-Баскет&quot; підсилив склад бігменом &quot;Черкаських Мавп&quot; перед стартом нового сезону

Масштабна перебудова столичного гранда

Перехід Холода став черговим кроком у кадровому оновленні "Київ-Баскета" під час міжсезоння. Напередодні склад киян уже поповнили Ілля Кабацюра, Андрій Бутко, Даниїл Пирогов та Данило Марків.

Окрім ротації гравців, улітку в столичному клубі змінився й головний тренер. Дмитро Забірченко, який вивів команду до фіналу Суперліги та виборов із нею Кубок України, перейшов на роботу в "Харківські Соколи". Натомість посаду керманича "Київ-Баскета" обійняв досвідчений фахівець Валерій Плеханов.

Раніше збірна України оголосила склад на матчі кваліфікації ЧС-2027.

Теги: Баскетбол Чемпіонат України
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