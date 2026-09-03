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Баскетбол 03 сентября 2026 · 22:17

"Киев-Баскет" оформил трансфер первого легионера в сезоне

24-летний американский защитник Кэм Кларди начнет профессиональную карьеру в украинской Суперлиге
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Киев-Баскет" оформил трансфер первого легионера в сезоне
Кэм Кларди (фото: БК "Киев-Баскет")
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Столичный "Киев-Баскет" продолжает активную комплектацию состава на баскетбольный сезон-2026/27. Серебряный призер Суперлиги и действующий обладатель Кубка Украины подписал первого иностранного игрока в межсезонье.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

Американский новичок киевлян

Составить конкуренцию в задней линии киевской команды призван 24-летний американский защитник Кэм Кларди. Для баскетболиста это первый профессиональный контракт в карьере.

Ранее Кларди выступал в студенческой лиге США (NCAA) за команды "UTEP Miners" и "Sul Ross State Lobos". В сезоне-2024/25 защитник провел 27 поединков, демонстрируя среднюю результативность в 14,37 очка за игру.

Трансферная кампания "Киев-Баскета"

Подписание легионера стало очередным шагом в перестройке команды под руководством нового главного тренера Валерия Плеханова, возглавившего клуб в мае.

Ранее киевляне уже усилились рядом украинских исполнителей, среди которых Илья Кабацюра, Андрей Бутко, Назар Холод, Даниил Пирогов, Даниил Марков и Марьян Рудый.

Новый розыгрыш украинской Суперлиги стартует уже 3 октября.

Ранее мы писали, что сборная Украины совершила рывок в рейтинге ФИБА после громких побед в отборе на ЧМ-2027.

Теги: Баскетбол Чемпионат Украины
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