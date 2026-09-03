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Баскетбол 03 вересня 2026 · 22:17

"Київ-Баскет" оформив трансфер першого легіонера в сезоні

24-річний американський захисник Кем Кларді розпочне професійну кар'єру в українській Суперлізі
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Київ-Баскет" оформив трансфер першого легіонера в сезоні
Кем Кларді (фото: БК "Київ-Баскет")
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Столичний "Київ-Баскет" продовжує активну комплектацію складу на баскетбольний сезон-2026/27. Срібний призер Суперліги та чинний володар Кубка України підписав першого іноземного гравця у міжсезонні.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу столичного клубу.

Американський новачок киян

Скласти конкуренцію у задній лінії київської команди покликаний 24-річний американський захисник Кем Кларді. Для баскетболіста це буде перший професійний контракт у кар'єрі.

Раніше Кларді виступав у студентській лізі США (NCAA) за команди "UTEP Miners" та "Sul Ross State Lobos". У сезоні-2024/25 захисник провів 27 поєдинків, демонструючи середню результативність у 14,37 очка за гру.

Трансферна кампанія "Київ-Баскета"

Підписання легіонера стало черговим кроком у перебудові команди під керівництвом нового головного тренера Валерія Плеханова, який очолив клуб у травні.

Раніше кияни вже підсилилися низкою українських виконавців, серед яких Ілля Кабацюра, Андрій Бутко, Назар Холод, Данило Пирогов, Данило Марків та Мар'ян Рудий.

Новий розіграш української Суперліги стартує вже 3 жовтня.

Раніше ми писали, що збірна України зробила ривок у рейтингу ФІБА після гучних перемог у відборі на ЧС-2027.

Теги: Баскетбол Чемпіонат України
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