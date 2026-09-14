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Баскетбол 14 сентября 2026 · 23:39

Грандиозный блокбастер в НБА: Леонард возвращается в "Торонто" после резонансного расследования

"Клипперс" и "Репторс" окончательно согласовали обмен суперзвезды на пакет игроков и драфт-пиков
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Грандиозный блокбастер в НБА: Леонард возвращается в "Торонто" после резонансного расследования
Кавай Леонард снова будет играть за "Торонто" (фото: instagram.com/kawhisklawset)
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В Национальной баскетбольной ассоциации завершилась одна из самых резонансных трансферных саг последнего времени. Звездный американский форвард Кавай Леонард официально меняет клубную прописку и возвращается в команду, с которой уже завоевывал чемпионский перстень.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на авторитетного инсайдера ESPN Шемса Чаранию.

Что известно об обмене

По данным инсайдера, руководство "Лос-Анджелес Клипперс" и "Торонто Репторс" достигло окончательной договоренности по масштабному обмену с участием 35-летней суперзвезды НБА.

В результате сделки Леонард переходит в канадский клуб. "Клипперс" получат Брэндона Ингрема, Грейди Дика, два незащищенных пика первого раунда, право на обмен еще одним выбором в первом раунде, а также два пика второго раунда. Для официального финиша процедуры сторонам осталось провести формальный звонок с руководством лиги.

Скандальное расследование НБА

Первоначальная договоренность об обмене была достигнута еще в конце июня, однако ее оформление вынужденно поставили на паузу из-за расследования НБА.

Лига проверяла подозрения о возможных теневых выплатах Леонарду со стороны "Клипперс" в обход ограничений потолка зарплат из-за спонсорского контракта на 28 миллионов долларов. После урегулирования процедурных вопросов клуб дал окончательное согласие на трейд.

Возвращение чемпиона

Леонард начнет свой 15-й сезон в профессиональной карьере и вернется в "Торонто" через семь лет. Именно в составе канадской франшизы в сезоне 2018/19 он получил единственное в истории клуба чемпионство НБА и был признан MVP финальной серии.

В прошлом сезоне в составе "Клипперс" Леонард продемонстрировал высокий уровень игры. Форвард провел 65 матчей, набирая в среднем 27,9 очка, 6,4 подбора и 3,6 передачи за игру.

Яркое выступление позволило звездному баскетболисту принять участие в Матче всех звезд и попасть во вторую символическую сборную лучших игроков сезона НБА.

Ранее стало известно, что украинская баскетболистка нашла новую команду в США после громкого скандала с россиянкой.

Теги: Баскетбол НБА
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