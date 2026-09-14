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Баскетбол 14 вересня 2026 · 23:39

Грандіозний блокбастер у НБА: Леонард повертається в "Торонто" після резонансного розслідування

"Кліпперс" та "Репторс" остаточно погодили обмін суперзірки на пакет гравців та драфт-піків
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Грандіозний блокбастер у НБА: Леонард повертається в "Торонто" після резонансного розслідування
Кавай Леонард знову гратиме за "Торонто" (фото: instagram.com/kawhisklawset)
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У Національній баскетбольній асоціації завершилася одна з найрезонансніших трансферних саг останнього часу. Зірковий американський форвард Кавай Леонард офіційно змінює клубну прописку та повертається до команди, з якою вже здобував чемпіонський перстень.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на авторитетного інсайдера ESPN Шемса Чаранію.

Що відомо про обмін

За даними інсайдера, керівництво "Лос-Анджелес Кліпперс" та "Торонто Репторс" досягло остаточної домовленості щодо масштабного обміну за участю 35-річної суперзірки НБА.

У результаті угоди Леонард переходить до канадського клубу. Натомість "Кліпперс" отримають Брендона Інгрема, Грейді Діка, два незащищені піки першого раунду, право на обмін ще одним вибором у першому раунді, а також два піки другого раунду. Для офіційного фінішу процедури сторонам залишилося провести формальний дзвінок із керівництвом ліги.

Скандальне розслідування НБА

Початкова домовленість про обмін була досягнута ще наприкінці червня, однак її оформлення вимушено поставили на паузу через розслідування з боку НБА.

Ліга перевіряла підозри щодо можливих тіньових виплат Леонарду з боку "Кліпперс" в обхід обмежень стелі зарплат через спонсорський контракт на 28 мільйонів доларів. Після врегулювання процедурних питань клуб дав остаточну згоду на трейд.

Повернення чемпіона

Леонард розпочне свій 15-й сезон у професійній кар'єрі та повернеться до "Торонто" через сім років. Саме у складі канадської франшизи у сезоні-2018/19 він здобув єдине в історії клубу чемпіонство НБА та був визнаний MVP фінальної серії.

Минулого сезону у складі "Кліпперс" Леонард продемонстрував високий рівень гри. Форвард провів 65 матчів, набираючи в середньому 27,9 очка, 6,4 підбирання та 3,6 передачі за гру.

Яскравий виступ дозволив зірковому баскетболісту взяти участь у Матчі всіх зірок та потрапити до другої символічної збірної найкращих гравців сезону НБА.

Раніше стало відомо, що українська баскетболістка знайшла нову команду в США після гучного скандалу з росіянкою.

Теги: Баскетбол НБА
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